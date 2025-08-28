Senior Account Manager
Säljpitch AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpitch AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
På Säljpitch går vi mot strömmen och växer där vi nu söker dig som som har erfarenhet av telefonförsäljning och har bestämt sig för att bli Sveriges bästa mediasäljare. På Säljpitch skapar vi förutsättningar för att vidareutvecklas som säljare. Vi har en långsiktighet i våra anställningar och ser att du växer i bolaget och har möjlighet att arbeta med flera starka varumärken. Vi tror på duktiga medarbetare, engagerade ledare och att utbildning ska vara en självklar del i din utveckling.
Säljpitch arbetar idag med några av Sveriges starkaste varumärken. Frågar du någon av de 20 säljare som idag arbetar hos oss, så skulle de säga att Säljpitch är en plats för den som vill utvecklas och verkligen lära sig hantverket försäljning. Vi tror på struktur och glädje, vilket hela tiden gjort att vi överträffat våra mål. Om dig Vi förstärker nu vår säljorganisation och söker därför innesäljare till hitta.se - Du är en tävlingsinriktad och målmedveten säljtalang som drivs av viljan att uppnå uppsatta mål. Du är lyhörd, engagerad och vill utvecklas långsiktigt inom försäljning. Som person är du resultatinriktad, full av energi och har nära till skratt. I din roll arbetar du inom B2B (företag) med fokus på små och medelstora bolag, där du etablerar kontakt med nya samt befintliga kunder. Vi söker dig som förstår vikten av att alltid kunna presentera den bästa lösningen för kunden. Stort fokus på att hitta nya kunder och erbjuda dem möjlighet att annonsera på hitta.se. Som Senior Account manager jobbar du med företag i hela Sverige via telefon. Du kommer att ha möjlighet att bygga upp din egen portfölj samt arbeta med en befintlig kundlåda. Du gillar att arbeta i en kultur där vi hela tiden utmanar och utvecklar varandra. Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Hög aktivitet, du ansvarar för att upprätthålla en god kontakt med dina kunder. Hög aktivitet är ett ledord inom Säljpitch.
Bidra till utvecklingen av koncept som löser kundens utmaningar via hitta.se
Ta ansvar för egen utveckling och kunskap inom media.
Vara en bidragande del i att skapa Sveriges bästa säljkultur som med kunskap, inspiration, lagkänsla och vinnarinstinkt
Budgetansvar för både dig själv och teamet
Följa upp sina individuella mål, föra prognoser
Vad kan vi erbjuda dig?
En bra grundlön och ett attraktivt provisionssystem
Du får förmåner som mobiltelefon och dator.
Du får en personlig utvecklingsplan med starka utvecklingsmöjligheter - satsar du på oss satsar vi på dig.
Utbildningar från vår uppdragsgivare Hitta.se.
Fina lokaler i Helsingborg
Vill du hitta rätt väg fram för att bli en framgångsrik mediasäljare? Då ska du söka dig hit!
Om Ansökan Vi kommer att hantera urval och intervjuer löpande där tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför din ansökan redan idag! Startdatum är omgående eller så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tarik Barny tarik@saljpitch.se 0760227990 Jobbnummer
9480750