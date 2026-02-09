Semestervikariat - Kock (Skövde)
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
I denna annons söker vi kockar till köket på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars!Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som kock bidrar du till att skapa goda måltider med hög kvalité. Du blir en viktig del i att laga goda, säkra och hälsosamma måltider till patienter och besökare. Dina arbetsuppgifter är varierande och består av tillagning av mat till patienter, dukning av matbrickor till patienter samt disk och städ. Du medverkar i och genomför egenkontroll tillsammans med dina kollegor. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
För att ge god service i rollen som köksbiträde/kock behöver du:
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
vara noggrann och ansvarstagande
ha ett gott bemötande och arbeta bra tillsammans med andra
vara flexibel och ha förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter
Du har avslutad alternativt pågående gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig gymnasieutbildning. Du behöver kunna kommunicera väl på svenska då du kommer ha dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. I arbetet kommer du att gå och stå en stor del av din arbetsdag och arbeta vid olika stationer, därav behöver du ha den fysik som krävs för detta.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom kök och restaurang.
Arbetstiderna varierar mellan 06:00-17:00, helgarbete förekommer. Då vi har ett behov av extra förstärkning redan under våren är det meriterande om du är tillgänglig för att börja arbeta omgående och inte enbart under sommarperioden.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. En hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsglädje och kompetensutveckling är viktigt för oss. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGRÖvrig information
Vi hanterar ansökningarna löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av Marie Dahl och Dennis Billing, enhetschefer i Skövde.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
