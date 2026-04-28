Sektionschef operativ säkerhet
Har du bred erfarenhet av operativ säkerhet och vill leda och utveckla sektionen i en av Sveriges viktigaste försvarsmyndigheter? Nu söker vi en sektionschef för operativ säkerhet. I rollen får du en nyckelposition där du kombinerar operativt ledarskap med strategiskt ansvar. Det här är en roll för dig som vill ta ett helhetsansvar och aktivt bidra till att stärka Sveriges säkerhet i en komplex och samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Tjänsten som sektionschef för operativ säkerhet innebär att du leder och utvecklar myndighetens arbete med säkerhet kopplat till personer, resor och evenemang. Du ansvarar för att bygga upp strukturer och arbetssätt i en uppstartsfas och därefter förvalta och vidareutveckla verksamheten.
Rollen innebär även att samordna riskbedömningar och åtgärder mot hot, våld och otillåten påverkan, samt att ta fram säkerhets- och riskplaner och fatta beslut i operativa säkerhetsfrågor. Du deltar också i säkerhetsarbetet vid resor och evenemang och företräder myndigheten i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, exempelvis polis-, officers- eller säkerhetsskyddsutbildning, alternativt annan utbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har:
* Mångårig erfarenhet av operativt säkerhetsarbete inom statlig myndighet eller större organisation.
* Flerårig erfarenhet av att både arbetsleda och delta i operativt personskydds- och personsäkerhetsarbete, nationellt och internationellt.
* Erfarenhet av att leda arbetsgrupper mot uppsatta mål och uppdrag.
* Erfarenhet av arbetsledande roll, exempelvis som chef, projektledare eller tillförordnad chef.
* Erfarenhet av arbete i miljöer med höga krav på sekretess och säkerhetsmedvetenhet.
* Mycket god kunskap om säkerhets- och säkerhetsskyddslagstiftning, särskilt säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande förordning.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utbilda inom det egna kompetensområdet, samt erfarenhet av krishantering och krisledning. Det ses som en fördel om du har vana av att självständigt genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsverksamhet. Vidare är erfarenhet av process- och metodutveckling inom säkerhetsområdet meriterande, liksom tidigare arbete inom försvarsmyndighet eller totalförsvaret. Kännedom om internationella regelverk och samarbetsformer, inklusive NATO, ses också som en klar fördel i rollen.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på Säkerhetsskyddsavdelningen vid Juridik- och säkerhetsstaben, som kravställer, kontrollerar, utbildar och stödjer FMV inom säkerhetsskyddsområdet. Här får du möjlighet att leda och utveckla signalskyddstjänsten i en myndighet som är central för Sveriges försvarsförmåga.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
* Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
* Flexibel arbetstid
* Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 19 maj 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jonas Ekelius via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell via annica.magnell@fmv.se
frågor om rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
