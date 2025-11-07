Scrum Master / Release Train Engineer till Quest Consulting
2025-11-07
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Scrum Master och Release Train Engineer (RTE) som ska stödja organisationen i att leda och vidareutveckla det agila arbetssättet. Uppdraget innebär att coacha och facilitera ett eller flera agila team samt samordna och driva arbetet inom ett utvecklingståg (Agile Release Train, ART).
Du säkerställer att teamen arbetar enligt agila principer, planerar och leder ceremonier som sprintplanering, retrospektiv, dagliga stand-ups och kvartalsplanering (PI-planering). Rollen omfattar att undanröja hinder, främja ett effektivt flöde och driva kontinuerliga förbättringar. Du coachar team och produktägare i agila metoder, samordnar beroenden mellan team och samarbetar med produktledning, arkitektur och verksamhetsrepresentanter. I uppdraget ingår även att följa upp mål, risker och kvalitet samt bidra till transparens och lärande inom organisationen.
Obligatoriska krav
Gedigen förståelse för agila arbetssätt samt praktisk erfarenhet av att tillämpa Scrum och relaterade metoder.
Minst tre års erfarenhet av att arbeta som Scrum Master eller teamcoach inom större organisationer.
Erfarenhet på minst ett år som Release Train Engineer (RTE) inom SAFe, eller motsvarande roll med ansvar för samordning av flera agila team.
Dokumenterad vana av att planera, leda och genomföra PI-planeringar.
Giltig SAFe-certifiering, lägst nivå Scrum Master, gärna kompletterad med RTE- eller SPC-certifikat.
Erfarenhet av tätt samarbete med produktägare, utvecklingsteam, arkitekter och andra nyckelroller i leveransorganisationen.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande krav
Det anses som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller vårdrelaterade IT-miljöer.
Erfarenhet av team som utvecklar mobila applikationer eller webbtjänster.
