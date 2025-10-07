Scrum Master - Stockholm
2025-10-07
IT Project Manager / Scrum Master
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren IT Project Manager / Scrum Master för ett projekt där syftet är att migrera en webbplats till en ny och säker molnbaserad plattform. Målet är att förbättra bandbredd, stabilitet och säkerhet, samt att stärka skyddet mot DDoS-attacker. Den nya lösningen ska även möjliggöra automatisk failover till statiska sidor vid trafiktoppar. Projektet sker i nära samarbete med ett IT-team inom webb och digitala lösningar, där projektfaser tas fram tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera migreringen av webbplatsen till en säker molnplattform.
Säkerställa att projektet följer uppsatta mål för bandbredd, stabilitet och säkerhet.
Samarbeta med IT-teamet för att planera och genomföra projektfaser.
Använda Scrum och agil metodik för att säkerställa effektiv projektgenomförande och snabb anpassning till förändringar.
Kommunicera effektivt med både interna och externa intressenter för att driva projektet framåt.
Ska-krav
Dokumenterad erfarenhet som IT-projektledare och Scrum Master.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya processer, krav och teknologier.
God kommunikationsförmåga och strukturerat arbetssätt.
Behärska svenska och engelska på god nivå i både tal och skrift.
Universitetsexamen inom relevant område.
Meriterande
Erfarenhet från liknande migrationsprojekt.
Startdatum: 2025-10-20
Slutdatum: 2026-06-30
Plats: Stockholm
Ansök senast: 10 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26
9545404