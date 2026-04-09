Scentekniker till Örebro Konserthus - 50%
2026-04-09
Som scentekniker på Örebro Konserthus arbetar du med teknisk support vid repetitioner, konsert- och mötesverksamhet, scendukning vid orkesterproduktioner samt med underhåll av scenteknisk utrustning. Du arbetar nära musiker, tekniker och produktionspersonal och du bidrar även till strategisk planering och utveckling av den tekniska verksamheten.
Du ingår i den tekniska avdelningen och rapporterar till scenchef.
Grundtjänsten är 50%. Om du har specialkompetens inom exempelvis ljusteknik, ljudteknik eller AV-teknik finns eventuell möjlighet att utöka tjänstens omfattning.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, som trivs med att arbeta i team och med fysiskt arbete. Du har god servicekänsla och samarbetsförmåga och förstår att ditt arbete möjliggör för annan personal att göra ett bra jobb, och för publik och gäster att få en bra upplevelse. Du är flexibel, lösningsorienterad och behåller lugnet även under tidspress. Du kan arbeta oregelbundna tider vid behov.
Vi ser gärna att du av andra beskrivs som praktisk och med en självklar förmåga att lösa logistiska utmaningar.
För tjänsten krävs:
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av sceniskt arbete
• B-körkort
• Grundläggande kunskaper i scentekniskt arbete
• Fysisk förmåga för praktiskt scenarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande
• Tekniska kunskaper inom ljud, ljus eller scenteknik
• Erfarenhet av orkesterproduktioner
• Utbildning i elsäkerhet och riggning
• Erfarenhet av turnéverksamhet
• Körkort BE
Anställningsvillkor
Anställningen är tills vidare med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är oregelbunden och förlagd även till kvällar och helger. Ersättning för obekväm arbetstid ingår i månadslönen.
Om verksamheten
Länsmusiken i Örebro AB är ett dotterbolag i Örebro kommuns koncern, Örebro Rådhus. Verksamheten drivs från Örebro Konserthus där Svenska Kammarorkestern har sin hemvist och är flaggskeppet. Konserthuset är en del av Kulturkvarteret i Örebro - en plats för föreningsliv och fria aktörer med verksamheter som bibliotek, kulturskola, konsthall, estetiskt program och professionell konsertverksamhet.
Organisationen består av drygt 50 tillsvidareanställda varav 39 musiker och övriga inom administration och drift. Här finns möjligheter att påverka, växa och ta plats i ett mindre maskineri, och det bjuds många tillfällen till intressanta och spännande upplevelser med musik, människor och möten. Våra värdeord är kvalitet, omtanke och mod.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och ser fram emot att träffa dig som med professionalism och glädje vill vara med och sätta Svenska Kammarorkestern och Örebro Konserthus på kartan.Publiceringsdatum2026-04-09Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten kontakta:
Philip Saxin, scenchef, mobil +46 73 593 03 95, philip.saxin@orebrokonserthus.com
Jonas Bertilsson, arbetsplatsombud Unionen, +46 70 259 18 29Så ansöker du
Mejla din ansökan med personligt brev och CV senast den 2026-05-09 till info@orebrokonserthus.com
Märk ansökan med Scentekniker i rubrikfältet.
Observera: ansökan endast via mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: info@orebrokonserthus.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Scentekniker".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Länsmusiken i Örebro AB
(org.nr 556717-9071), https://www.orebrokonserthus.com/
Fabriksgatan 2 (visa karta
)
701 46 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9844813