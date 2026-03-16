Scada-Ingenjör
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Enheten projekt och utveckling verk
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en säker vattenförsörjning är avgörande för Gotlands framtid.
Inom avdelningen VA och avfall arbetar vi varje dag för att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning för Gotlands VA-kollektiv.
Vi ansvarar för utveckling, förnyelse och drift av anläggningar såsom vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler. Totalt är vi cirka 130 medarbetare som tillsammans arbetar för Gotlands hållbara utveckling.
Nu söker vi en SCADA-ingenjör till enheten projektering och utveckling verk (PUV) med placering i Visby. Enheten ansvarar för planering och projektering av både nya anläggningar och förnyelse av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer. Vi driver också projekt som ligger till grund för strategiska vägval i Region Gotlands nuvarande och framtida VA-försörjning.
I uppdraget ingår även arbete kopplat till Gotlands vattentäkter, exempelvis vattenskyddsområden och tillståndsprocesser för vattenuttag. Enheten ansvarar dessutom för utveckling och utbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem inom VA-verksamheten.
Hos oss får du arbeta i en organisation med hög kompetens, stort engagemang och en kultur där samarbete och ansvar står i fokus. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsviktig infrastruktur. Som anställd får du även förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Som SCADA-ingenjör ansvarar du för utveckling, förvaltning och optimering av våra överordnade styrsystem. Rollen kombinerar tekniskt specialistarbete med strategisk utveckling av systemens arkitektur och funktion.
Du utvecklar och konfigurerar SCADA-systemets struktur, processbilder, larmhantering, trender och rapporter samt arbetar med standardisering av funktioner och arbetssätt. Arbetet omfattar även integration mot PLC, RTU, databaser och externa system samt kommunikationslösningar och nätverksprotokoll.
Du bidrar till hög driftsäkerhet genom robust design, redundans och arbete med cybersäkerhet. I rollen ingår också test, driftsättning, uppgraderingar samt felsökning vid driftstörningar. Du tar fram tekniska riktlinjer och dokumentation och deltar i den långsiktiga utvecklingen av styrmiljön.
Arbetet sker i nära samarbete med VA-ingenjörer, IT-specialister, driftorganisation och externa leverantörer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk ingenjörsutbildning eller motsvarande inom automation, elektroteknik eller liknande område, samt erfarenhet av SCADA-system och systemintegration. B-körkort krävs och du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap inom PLC-programmering, kommunikationsprotokoll och processer från VA-verksamhet eller processindustri. Erfarenhet av cybersäkerhet inom samhällsviktig verksamhet är också värdefullt.
Som person är du strukturerad, analytisk och ansvarstagande. Du arbetar metodiskt med kvalitet, testning och dokumentation och har ett starkt fokus på driftsäkerhet och långsiktiga lösningar. Du samarbetar väl och kommunicerar tydligt med både tekniska specialister och verksamheten.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/318".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Gotland (org.nr 212000-0803)
För detta jobb krävs körkort.
Projekt och utveckling verk
Mattias Helleberg, enhetschef 0498-269819
9798403