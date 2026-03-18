säsongsarkeolog västernorrlandsmuseum

2026-03-18
Västernorrlands museum söker arkeolog för visstidsanställning maj-juni 2026
Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar en bred museiupplevelse som levereras i digitala kanaler och i museets fysiska miljöer, samlingsförvaltning och kulturmiljövård. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand.
Inom den uppdragsarkeologiska verksamheten arbetar arkeologerna med länets kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningar. Majoriteten av uppdragen utgörs av utredningar, förundersökningar och arkeologiska undersökningar, men även forskningsundersökningar och kursverksamhet förekommer.
Vi söker nu en arkeolog till verksamheten från 4 maj till 5 juni 2026. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att delta i arkeologisk uppdragsverksamhet. Detta inkluderar att delta i genomförandet av utredningar, förundersökningar och arkeologiska undersökningar. Samlingsförvaltning, publika uppgifter i form av till exempel föredrag samt förmedling i sociala medier kan komma att ingå. Kvalifikationer
Examen med nordeuropeisk arkeologi som huvudämne
Erfarenhet av inmätning med RTK-GPS
Du talar och skriver flytande svenska och uttrycker dig väl i skrift
• B-körkort
Meriterande
Det är meriterande om du har:
examen på avancerad nivå med nordeuropeisk arkeologi som huvudämne
• erfarenhet av arkeologiskt arbete i Västernorrlands län
dokumenterad vana av uppdragsarkeologiskt fältarbete Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarsfull, lyhörd, självgående och strukturerad. Du arbetar systematiskt och kan prioritera, är kommunikativ och pedagogisk.
Västernorrlands museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.
Övrig information:
Anställningsform: visstidsanställning 100% 4 maj till 5 juni 2026. Västernorrlands museum tillämpar individuell lönesättning.
Frågor om anställningen besvaras av:
Avdelningschef: Cajsa Lindegren 073-821 22 60 cajsa.lindegren.se
Facklig representant för SACO/DIK: Jonas Byström 073-064 98 40 jonas.bystrom@vnmuseum.se
Facklig representant för Vision: Joakim Karsberg 070-889 91 87 joakim.karsberg@vnmuseum.se
För Kommunal har vi ingen facklig representant på arbetsplatsen men Kommunal går att nå via det lokala kontoret 010-442 97 69 harnosand.m-norrland@kommunal.se
Ansökan som beskriver varför du är rätt person för tjänsten skickas med cv och personligt brev till rekrytering1@vnmuseum.se
senast 7 april. Dnr YLM 2026/77
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: rekrytering1@vnmuseum.se
