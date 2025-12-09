SAP-Behörighetsadministratör sökes!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du 2-4 års erfarenhet av SAP och ett öga för både system och affärsprocesser? Vi söker nu en driven och serviceinriktad medior konsult för ett spännande uppdrag inom behörighets- och regelefterlevnad.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en SAP-Behörighetsadministratör till ett internationellt team för Behörighet och Efterlevnad (Authorisation & Compliance), en del av Finansiella System inom koncernens ekonomiområde. Teamet består av cirka 12 personer, och du kommer att rapportera till chefen för Authorisation & Compliance. Teamet arbetar för att uppnå effektiv behörighets- och auktorisationssupport med relevanta verktyg, samt stöder efterlevnadsaktiviteter, främst inom SAP ERP-området, med stöd av ett IAM-system (Identity Management).
Tillsammans strävar alla efter en harmoniserad leverans över alla regioner och ett starkt gränsöverskridande samarbete. Vi söker dig som har en affärsorienterad inställning till SAP och en vilja att arbeta proaktivt och lösningsorienterat.
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag som sträcker sig med önskad start 2026-01-19 fram till 2026-06-21.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med behörighetsadministration tvärs över regioner; hantera ärenden gällande åtkomstförfrågningar och felsökning i system som SAP och IAM-system
• Agera som kontaktperson (SPOC) gentemot affärsområden, IT och outsourcingpartner för att säkerställa god service
• Stötta med uppföljning och övervakning av regelefterlevnad, revisionsfynd och finansiella risker, inklusive SoD-risker (Segregation of Duties)
• Stötta vid affärsförändringar (t.ex. etablering/nedläggning av bolag) och delta i utvecklingsprojekt
• Arbeta för att harmonisera och effektivisera behörighetskoncept och processer
• Leverera tjänster med hög kvalitet och enligt gemensamma processer och riktlinjer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad svensk gymnasieutbildning
• Har 2-4 års erfarenhet av arbete med SAP
• Erfarenhet av att arbeta med behörigheter och Identity Management-system (IAM)
• Erfarenhet av att arbeta med ERP-system
• Erfarenhet eller kunskap om finansiella processer
• Erfarenhet av processutveckling och projektarbete
• Flytande i både svenska och engelska (i tal och skrift)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God förmåga att ta ägandeskap, visa engagemang och arbeta självständigt i en stor organisation
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag med en stark position på marknaden. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9634571