Samordnare Nya Fastigheter
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder.
Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som Samordnare Nya Fastigheter, SNF, kommer att innebära att du deltar och är aktiv i projekt från start till mål. Du är den som ger ansvarig projektledare input utifrån Drift- och underhålls-perspektiv. Vidare kommer du även att närvara vid samtliga funktionskontroller, besiktningar och driftgenomgångar rörande SRÖ (styr/regler/övervakning) och VVS (värme, ventilation och sanitet). Där ditt ansvar är att kontrollera att kraven blir tillgodosedda i enlighet med våra tekniska anvisningar. Du ansvar även för att SRÖ-rond utförs samt intrimning och energiuppföljning på nya fastigheter efter inflyttning.
I rollen ingår även:
- Hantering av garantijobb, tex VVS, SRÖ; el och larm.
- Agera stöd för Områdesdrifttekniker och se till att garantiåtgärder inom SRÖ och VVS utförs.
- Agera länk mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen.
- Du är nyfiken och håller dig uppdaterad på branschutvecklingen.Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning med inriktning styr/regler, värme och ventilation i fastigheter, eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Vi ser att du har flerårig erfarenhet av driftsansvar och fastigheter, och praktisk erfarenhet av datoriserad styr-regler och övervakning. Har du även arbetat i projekt är det meriterande.
För den här tjänsten krävs det att du har B-körkort och är en van användare av Officepaketet.
Vi tror att du är en person med ett stort eget driv och att du trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andre lik. Din kommunikativa förmåga gör det lätt för dig att anpassa dig efter de olika grupperna du samarbetar med. Du arbetar självständigt, systematiskt och har inga problem att på ett noggrant sätt följa upp både ditt eget och andras arbete.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Johanna Höyer johanna.hoyer@stadsfast.goteborg.se 031-3681171 Jobbnummer
9780142