Samhällsplanerare
2026-02-19
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Som samhällsplanerare i Mark jobbar du på samhällsutvecklingsenheten med kommunens strategiska uppdrag inom samhällsplanering. Det ger dig en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen, vilket gör jobbet inspirerande och mycket utvecklande. Vårt jobb är att se till att Mark planeras optimalt med hänsyn till nutida och framtida värden och utmaningar.
Vi söker en erfaren samhällsplanerare som vill bidra till en hållbar utveckling av Mark. Hos oss får du arbeta strategiskt med mobilitet, kollektivtrafik, infrastruktur och översiktlig planering i en kommun med stark förändringskraft och god samarbetskultur.
Du blir en del av gruppen för Översiktsplanering, där vi arbetar med bland annat infrastruktur, mobilitet, statistik, bredband, GIS och långsiktiga planeringsfrågor. I rollen får du både helhetsperspektiv och möjlighet att påverka de detaljer som får ett samhälle att fungera.
Vi söker dig som har:
* dokumenterad erfarenhet av samhällsplanering, gärna inom mobilitet, infrastruktur eller kollektivtrafik
* akademisk utbildning inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, geografi eller motsvarande
* vana vid strategiskt, datadrivet arbete och att ta fram beslutsunderlag
* erfarenhet av komplex samverkan och god kommunikationsförmåga
Du kommer ha täta kontakter med exploatörer, markägare, näringsliv, politiker och myndigheter. Rollen kräver därför god service och ett tryggt sätt att leda dialog och samarbete.Kvalifikationer
Vi ser att du har:
* erfarenhet av strategisk fysisk planering och kan leda arbetet med översiktsplaner, fördjupningar och tematiska tillägg
* vana att ta fram analyser och kunskapsunderlag om bebyggelse, markanvändning, landskap, gestaltning och hållbar utveckling
* förmåga att följa omvärldstrender och omsätta dem i strategier för kommunens långsiktiga utveckling
* god förståelse för mobilitet och kollektivtrafik, inklusive gång-, cykel- och delad mobilitet
* vana att analysera resmönster och följa upp nyckeltal som andel hållbara resor, restidskvoter, trafiksäkerhet och minskade COutsläpp
* trygghet och vana i planprocesser där du bidrar som strategiskt stöd för att säkerställa att bebyggelse och trafikplanering hänger ihop
* förmåga att ta fram beslutsunderlag inom mobilitet, hållbarhet och markanvändning, och att föreslå åtgärder utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv
* möjlighet att bidra till gestaltningsprogram, strukturplaner och utvecklingsplaner
* god förmåga att kommunicera och samverka, både internt och externt, och trygghet i att ta fram och presentera politiska beslutsunderlag
* lätt för att samordna frågor mellan plan-, trafik-, miljö-, näringslivs- och exploateringsfunktioner
* intresse av att delta i medborgardialoger och kommunikation om samhällsutvecklingsfrågor
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
* tidigare erfarenhet av fysisk planering, hållbart resande och/eller statistik
* arbetat med GIS, särskilt ArcGIS
Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt där samarbete, respekt och god kommunikation är centralt. I vårt team arbetar vi nära varandra och tar gemensamt ansvar för våra leveranser. För oss är det viktigt att varje medarbetare bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att stärka teamets arbete som helhet.
Vi erbjuder dig:
* en meningsfull roll där du gör skillnad varje dag - du bidrar direkt till kommunens utveckling och kommunmedlemmarnas, företagarens och andra aktörers vardag
* en arbetsplats med omtanke, utveckling och engagemang värderingar som präglar både arbetssätt och beslut
* stora möjligheter att påverka både ditt eget uppdrag och kommunens långsiktiga utveckling
* flexibla arbetssätt som gör det lättare att kombinera ansvar, samarbete och balans i arbetslivet
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Marks kommun är en plats med nära till både människor, natur och idéer. Vi tror på styrkan i att arbeta tillsammans och vi arbetar nära, familjenära, jordnära och visionärt. Vi planerar inte bara för nästa år utan för nästa generation.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
