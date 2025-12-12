Samhällsbyggnadschef
Götene Kommun / Chefsjobb / Götene Visa alla chefsjobb i Götene
2025-12-12
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene Kommun i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Götene kommun har en vision om att bli Sveriges bästa landsbygdskommun år 2040.
Kommunens attraktivitet för nuvarande och kommande invånare, företag och besökare är avgörande för kommunens framtida utveckling. Vill du vara delaktig i en mycket viktig roll i kommunens utveckling för att nå vår vision? Vi söker
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad inom Götene kommun är en bred verksamhet som arbetar med verksamhetsområdena mark/exploatering, samhällsplanering, näringsliv, miljö, turism, internationella frågor, samhällsbetalda resor, folkhälsofrågor med mera. I sektorns uppdrag finns även myndighetsutövning främst inom Plan- och bygglagen och Miljöbalken.
Vi arbetar för att ha en boende- och infrastrukturplanering i framkant som skapar goda livsmiljöer med trivsel och samhörighet och goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet. Vår vision innebär en verksamhet i toppklass där samverkan med näringslivet, medborgarna och politiken är avgörande framgångsfaktorer.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en samhällsbyggnadschef som kan vara framåtblickande för att driva verksamhetens utveckling samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalitet. Din uppgift är att skapa de förutsättningarna. Du har ekonomiansvar, personalansvar och du leder verksamheten utifrån sektorns uppdrag och mål. I uppdraget ingår även att bidra till Skaraborgsregionens tillväxt och omställning.
Inom sektorn arbetar idag 16 medarbetare inom olika specialistområden och två enhetschefer.
Din närmsta chef är kommundirektören och som samhällsbyggnadschef ingår du i kommunens ledningsgrupp och bidrar tillsammans med övriga chefer till helhetssyn och gemensam utveckling av kommunen.Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning mot tjänsten och vi ser gärna att du har din bakgrund inom ett eller flera av våra arbetsområden. Du har chefserfarenhet och det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal samhällsbyggnad. Du har ett engagemang för samhällsbyggnadsfrågor som smittar av sig och som skapar delaktighet i arbetsgruppen. Du ser på verksamheten med ett långsiktigt perspektiv och du har mod att fatta svåra beslut. Ditt ledarskap är präglat av tydlighet, öppenhet och trovärdighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare och tillträde enligt överenskommelse. Frågor om tjänsten till Jerker kommundirektör, maila eller be han ringa upp. Jerker.AnderssonLiljestrand@gotene.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Kontakt
Jerker Andersson Liljestrand 0511386015 Jobbnummer
9642649