Säljcoach Är du efter en affärsdriven roll med tydlig resultatpåverkan?Om rollen
Vi söker en affärsdriven och säljorienterad säljcoach som älskar försäljning och som förstår hur rätt säljteknik, metodik och kontinuerlig utveckling skapar affärsresultat. I rollen arbetar du hands-on med att omsätta säljstrategi och metodik till konkreta beteenden i vardagen med tydlig påverkan på prestation och försäljningsutfall.
Rollen är placerad inom Customer Relations och har fokus på att stärka försäljningsarbetet kopplat till vår största och mest affärskritiska produkt. Du arbetar nära två teamchefer och deras säljteam, som successivt kommer att omfatta cirka 30 säljare. Rollen innehar inget personalansvar men har ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, kvalitet och resultat.
Ditt uppdrag är att höja kvalitet, träffsäkerhet och affärsmässighet i försäljningsarbetet. Du arbetar både på uppdrag av teamcheferna och med eget ansvar att identifiera var dina insatser skapar störst värde. En central del av rollen är att ansvara för onboarding av nya säljare samt driva kontinuerlig utveckling av säljteknik och affärsbeteenden. Du rapporterar till Teamchef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Coacha och utveckla säljare genom individuell och gruppbaserad coachning
- Säkerställa att säljmetodik och arbetssätt tillämpas konsekvent i säljprocessen
- Följa upp prestation, analysera beteenden och driva förbättringsplaner
- Bidra till att nya säljare snabbt når en hög och hållbar prestationsnivå
- Arbeta med kunskapshöjning inom försäljning, metodik, produkt och kunddialog
- Samarbeta nära teamchefer kring uppföljning och utveckling av säljrelaterade beteenden
Om dig
- Har erfarenhet av försäljning och/eller säljledning
- Är trygg i en coachande roll och van att arbeta med flera individer parallellt
- Har god kunskap inom säljmetodik och förstår hur den omsätts till resultat
- Är analytisk, strukturerad och van att följa upp utveckling över tid
- Har mycket god kommunikativ förmåga och ger tydlig, konstruktiv feedback
- Trivs i en affärsnära roll utan personalansvar, med tydligt prestationsfokus
Vi ser att denna roll för passar dig som vill vara nära affären, påverka resultat direkt och spela en nyckelroll i utvecklingen av våra säljteam utan personalansvar.
Lendo, part of Lendo Group, is a leading marketplace for loans. On our marketplace people seek guidance, browse, get and manage consumer loans, car loans, credit cards, business loans and mortgages. Today we operate in Scandinavia including 250+ employees working each day to empower people to make smart financial decisions that actually make a difference in their lives. Since our humble beginning back in 2007, we have helped thousands of people get a fair price on loans, get in control and let the lenders compete for their business.
Since the launch, we have worked hard to make the market for loans more transparent and digital. After the success in Sweden, we expanded into the Scandinavian countries of Norway and Denmark.
Since 2009 Lendo is also a part of the Vend family of brands.
Lendo has always been about helping people keep control over their personal finances and lenders finding quality customers. As a leader in our category, we have made it easier for people to get a fair price on loans, often reducing their interest substantially.
