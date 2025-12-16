Säljchef B2B
Säljchef B2B till Impecta Fröhandel
Impecta Fröhandel är ett nordiskt varumärke inom fröer och relaterade trädgårdsprodukter med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. I över 50 år har vi strävat efter att vara det självklara valet för våra odlarvänner. Vi erbjuder ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter via vår egen e-handel och utvalda återförsäljare i Norden.
Vi är idag 45 helårsanställda, och under högsäsong utökas personalstyrkan med visstidsanställda orderexpeditörer och kundtjänstmedarbetare.
Vår värdegrund - pålitlig, lagspelare, passion och entreprenörskap - genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi en Säljchef B2B som vill ta ansvar för affärsområdet och driva vår fortsatta expansion mot uppsatta mål på den nordiska och europeiska marknaden.
Om rollen
Som Säljchef hos Impecta Fröhandel får du en central roll i företagets fortsatta tillväxt. Du kombinerar strategiskt och operativt ansvar och arbetar nära VD, supply chain och produktteamet för att säkerställa att våra återförsäljare får rätt produkter, service och stöd.
Placering på huvudkontoret i Julita, tjänsten innebär resor till kunder och mässor. Hybridarbete enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategisk och operativ försäljning
Ansvar för ca 300 återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Driva och utveckla försäljningen mot butik och nyckelkunder enligt uppsatta mål.
Skapa och följa upp försäljningsprognoser, budget och resultat.
Sortiment och planering
Ansvara för sortimentplanering och produktprognoser.
Säkerställa att återförsäljare har rätt produkter vid rätt tidpunkt.
Identifiera marknadstrender och möjligheter till tillväxt.
Affärsutveckling och innovation
Identifiera nya marknader, kundsegment och försäljningskanaler.
Driva projekt kopplade till produktlanseringar, kampanjer och butikssamarbeten.
Implementera förbättringar i rutiner, processer och säljstrategier.
Ledarskap och teamutveckling
Inspirera, coacha och utveckla säljteamet.
Säkerställa ett högpresterande, motiverat och målinriktat arbetsklimat.
Samarbeta med övriga avdelningar för att maximera kundnöjdhet och lönsamhet.
Rapportering och KPI-styrning
Följa upp och analysera försäljningsdata och KPI:er för att optimera sortiment, priser och kampanjer.
Rapportera resultat och analyser till VD och styrgrupp.
Aktivt arbeta för att nå uppsatta mål för omsättning och lönsamhet.
Kundrelation och service
Bygga långsiktiga och proaktiva relationer med återförsäljare.
Säkerställa hög kundnöjdhet genom service, support och kunskap.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom ekonomi, försäljning eller liknande.
Har flera års erfarenhet från försäljning B2B.
Är analytisk, strukturerad och resultatorienterad.
Är van vid budget- och prognosarbete samt KPI-driven styrning.
Har mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet.
Kommunicerar flytande och korrekt på svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Innehar B-körkort.
Meriterande: erfarenhet av försäljning inom frö-, odlings- eller trädgårdsbranschen, samt ledarerfarenhet.
Vi erbjuder
En roll i ett familjärt och entreprenörsdrivet bolag.
Möjlighet att påverka och utveckla försäljningsstrategin i ett företag med stark tillväxt.
Arbete i en platt organisation med kort beslutsväg och högt i tak.
Goda förmåner och hybridarbete enligt överenskommelse.
Tjänsten inleds med en provanställning upp till max 6 månader.
Ansökan
Tillträde sker enligt överenskommelse.
