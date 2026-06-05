IT-lead - Hemfint Group
BHG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BHG Group AB i Stockholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint och Outl1 med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor och försäljning på fyra marknader, är en del av BHG Group – en ledande aktör inom fritids-, hem- och trädgårdsprodukter. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.
Nu söker vi en tekniskt driven och lösningsorienterad person som vill vara med och utveckla vår IT-miljö och våra digitala plattformar. Rollen passar dig som gillar kodning, tycker om att lösa problem och trivs med många kontaktytor i organisationen.
Hos oss får du en varierad roll där du arbetar både operativt och utvecklingsnära tillsammans med verksamheten. Du blir en viktig del av organisationen och arbetar nära lager, kundservice, marknad, inköp och försäljning för att utveckla smarta och effektiva lösningar i vardagen.
Om rollen
I rollen kommer du att arbeta med vidareutveckling och förbättring av våra egenutvecklade e-handelsplattformar och interna system. Du kommer att jobba med kravställning mot extern aktör, integrationer och tekniska förbättringar som skapar affärsnytta och hjälper verksamheten att växa.
Du arbetar även med:
integrationer mellan e-handelssystem, affärssystem, lager- och logistiksystem samt externa tjänster,
databaser och informationsflöden,
teknisk felsökning och förbättringsarbete,
drift, underhåll och optimering av våra IT-miljöer,
säkerhetslösningar, backup och stabilitet i affärskritiska system,
dialog och kravställning mot externa IT-leverantörer,
projekt och tekniska förbättringsinitiativ.
Rollen innebär stor variation och passar dig som tycker om att kombinera teknik med samarbete och verksamhetsförståelse. För sätt person finns det på sikt goda möjligheter att växa in i en mer ansvarstagande och strategisk roll.
Vi söker dig som
har erfarenhet inom IT, systemutveckling eller teknisk förvaltning,
har erfarenhet av kodning och teknisk problemlösning,
har förståelse för integrationer, databaser och systemmiljöer,
tycker om att samarbeta med olika delar av verksamheten,
är kommunikativ, hjälpsam och prestigelös,
är strukturerad och lösningsorienterad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av e-handel, logistikflöden eller affärssystem, men det viktigaste är att du har rätt driv, är tekniskt intresserad och tycker om att arbeta nära verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i ett växande e-handelsbolag där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med drivna kollegor. Vi sitter i moderna lokaler vid Hötorget i Stockholm och erbjuder en trivsam arbetsmiljö med frukost varje morgon samt tillgång till gym till ett väldigt förmånligt pris för att främja hälsa och välbefinnande. Som anställd får du även friskvårdsbidrag, möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan, flexibla arbetstider samt pensionsförsäkring.
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare med inledande provanställning. Start omgående eller enligt överenskommelse
Du behöver inte bifoga personligt brev – vi utgår från CV och urvalsfrågorna.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860758-2039482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BHG Group AB
(org.nr 559077-0763), https://careers.wearebhg.com
Döbelnsgatan (visa karta
)
111 38 STOCKHOLM Arbetsplats
BHG Jobbnummer
9950806