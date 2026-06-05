Måla insidan av huset.
Amori AB / Målarjobb / Luleå Visa alla målarjobb i Luleå
2026-06-05
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Ett hus på 133 kvadratmeter. Tre sovrum, vardagsrum och kök, badrum och tvättstuga. Taket är missfärgat av rök, varför spärrfärg måste användas. Färg finns redan, både spärr och vanlig färg. Beroede på hur du jobbar, kan en person eller två personer anställas.
Det här jobbet passar bäst för dig som redan har ett arbete och som vill göra ett extra arbete för att tjäna lite extra pengar. Du får en och en halv gång din nuvarande lön.
Har du frågor, eller vill du ha mer klarhet? Tveka inte att ringa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: mehmet.ha@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amori AB
(org.nr 556793-5035)
Edvägen 8 (visa karta
)
975 95 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Kontakt
Mehmet Hasanogullari mehmet.ha@gmail.com 0739040841 Jobbnummer
9950807