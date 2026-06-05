Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Danderyd
Bemannia AB (Publ.) / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du utfört tillsyn inom livsmedelskontroll och vill ha ett flexibelt uppdrag? Då kan denna tjänst passa dig!
Om uppdraget Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör för ett konsultuppdrag på behov som startar 1 juli. Uppdraget beräknas till cirka 150 - 200 timmar och du arbetar hos vår kund i Danderyd.
Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du arbeta som inom miljö- och hälsoskyddsområde med fokus på livsmedelskontroll. Mer information om arbetsuppgifter tillkommer under rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Erfarenhet av att utföra operativ tillsyn inom livsmedelskontrollen
Kompetens i förvaltningslagen, livsmedelslagstiftningen och annan lagstiftning relevant för uppdraget inom miljö och hälsoskyddsområdet
Kunna hantera officepaket och sedvanligt ärendehanteringssystem för tillsyn och kontroll.
Arbeta kostnadseffektivt enligt angivna ramar för uppdraget och rapportera enligt överenskommelse
God förmåga gällande kommunikation och serviceinriktning i myndighetsutövningen
Ska följa kundens policys om närvaro på kontoret (3 dagar på plats) och kunna inställa sig på fysisk på kontoret om verksamheten kräver det
Meriterande
B-körkort
Kunskap om ärendehanteringssystemet ECOS
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 juli.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860933-2039519". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Danderyd (visa karta
)
182 56 DANDERYD Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9950811