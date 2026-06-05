HR Business Partner till Transtema!
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Är du en erfaren och affärsorienterad HR Business Partner som vill arbeta i en bred och varierande roll där du får möjlighet att påverka både verksamhet och människor? Trivs du i en miljö där du får kombinera strategiskt HR-arbete med operativt stöd till chefer? Då kan rollen som HR Business Partner hos Transtema vara nästa steg i din karriär.
Om Transtema
Transtema Network Services AB är ett helägt dotterbolag inom Transtemakoncernen och en marknadsledande leverantör av fälttjänster inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige. Bolaget ansvarar för installation, underhåll och drift av kommunikationsnät över hela landet.
På Transtema arbetar vi aktivt med hållbarhet utifrån fyra perspektiv: våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt samhällsengagemang. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
Företagskulturen präglas av våra värdeord: att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att skapa en trygg arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas och bidra.
Om rollen och teamet
Som HR Business Partner får du en central roll i att stötta och utveckla verksamheten genom kvalificerat HR-stöd till chefer inom de organisationer, avdelningar eller stabsfunktioner du ansvarar för.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar med HR, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet. Teamet består idag av 12 personer och du rapporterar direkt till CHRO.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med samtliga HR-processer och fungerar som en viktig affärs- och samarbetspartner till verksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge stöd, coachning och vägledning till chefer inom områden såsom ledarskap, arbetsrätt, lönesättning, prestationsbedömning, kompetensutveckling, rehabilitering och arbetsmiljö.
Driva ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och förändringsarbete.
Leda utvecklingsprojekt och implementering av HR-processer och initiativ.
Arbeta aktivt för att stärka medarbetarupplevelsen genom hela medarbetarlivscykeln.
Säkerställa att organisationen attraherar, utvecklar och behåller rätt kompetens för framtida behov.
Analysera och följa upp HR-relaterade nyckeltal samt bidra till kontinuerlig förbättring av HR-processer.
Samverka med fackliga organisationer och skyddsombud samt driva förhandlingar.
Ansvara för ett eller flera specialistområden inom HR.
Bidra till att stärka företagets kultur och värderingsarbete.
Här erbjuds du
Hos Transtema får du möjlighet att arbeta i en verksamhetsnära HR-roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett erfaret och prestigelöst team som värdesätter samarbete, utveckling och engagemang.
Vi erbjuder bland annat:
En bred och varierande HR-roll med både strategiska och operativa inslag.
Möjlighet att arbeta nära verksamheten och påverka organisationens utveckling.
Hybrid arbetsmodell med möjlighet till distansarbete delar av tiden.
En utvecklande arbetsmiljö med fokus på kompetensutveckling och lärande.
Ett företag med starka värderingar och fokus på hållbarhet, inkludering och arbetsmiljö.
Placering är på vårt kontor i Kista, Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.
Om dig
Kvalifikationer – för att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5–10 års erfarenhet som HR Business Partner, HR Manager eller liknande roll.
Erfarenhet från verksamheter inom produktion, fältarbete eller annan personalintensiv verksamhet är meriterande.
Gedigen kunskap inom arbetsrätt samt erfarenhet av samverkan och förhandlingar med fackliga organisationer.
Erfarenhet av att självständigt driva och stötta samtliga årliga HR-processer.
God digital mognad och gärna ett intresse för HR-system och digitala arbetssätt.
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av att presentera och kommunicera inför större grupper, både digitalt och fysiskt.Publiceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som kombinerar ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv med ett genuint intresse för människor och organisationsutveckling.
Du är trygg i din HR-kompetens och har förmågan att balansera ett coachande förhållningssätt med ett tydligt och professionellt stöd i komplexa situationer. Du är lösningsorienterad, förändringsbenägen och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vidare ser vi att du trivs i en verksamhet med högt tempo, uppskattar varierande arbetsuppgifter och gärna tar initiativ till förbättringar och utveckling.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, vikariat Placering: Kista, Stockholm
Övrig information Transtema som företag arbetar och levererar tjänster till samhällsviktiga aktörer och verksamheter. Mot bakgrund av detta kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll av alla som avses anställas. För vissa roller och uppdrag som så kräver kommer även säkerhetsprövning med registerkontroll enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585) förekomma. Slumpmässiga drog- och alkoholtester genomförs på våra arbetsplatser.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte, utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861005-2039495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9950809