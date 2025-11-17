Säljchef Ahlsell Fastighet Stockholm
2025-11-17
Ahlsell i Stockholm söker en coachande Säljchef till Fastighet - en viktig roll med fokus på ledarskap, struktur och tillväxt
Vill du göra verklig skillnad som ledare? Som Säljchef Fastighet hos Ahlsell i Stockholm leder du ett engagerat team av utesäljare i en verksamhet med stark tillväxt och hög ambitionsnivå. Du får kombinera vardagsnära ledarskap med strategiskt ansvar - skapa tydliga ramar, utveckla människor och bidra till vår resa mot 2030.Här blir du en nyckelperson i ett affärsområde som växer genom hållbara lösningar inom energi, ROT och fastighetsförvaltning. Ett uppdrag för dig som drivs av att coacha andra, bygga kultur och skapa resultat tillsammans.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Som Säljchef hos Ahlsell kliver du in i en synlig och ansvarsfull roll där du får leda, utveckla och inspirera. Du blir en del av ledningsgruppen för Fastighet Stockholm tillsammans med Regional Försäljningschef och Regionala KAM, där ni gemensamt driver både den dagliga affären och de långsiktiga prioriteringarna.
Här kombineras operativ närvaro med strategisk påverkan - du finns nära säljarna, nära kunderna och vet hur affärerna utvecklas i vardagen. Du bidrar till att skapa struktur, tydlighet och kultur i ett segment som har en central roll i Ahlsells tillväxtmål mot 2030.
Du blir en del av ett affärsområde med stark marknadsposition och ett brett erbjudande inom bland annat energilösningar, hållbar fastighetsförvaltning och modernisering av fastighetsbestånd. I vår kultur - präglad av Ansvar, Enkelhet och Öppenhet - ges du stora möjligheter att växa och påverka.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Du ansvarar för ledarskapet över sju utesäljare i distriktet Stockholm. Affären spänner över flera kundsegment med varierande behov - från tekniker till strategiska beslutsfattare - vilket ställer krav på affärsförståelse, närvaro och förmåga att leda i komplexitet.
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar med fokus på att omsätta våra mål till tydliga aktiviteter tillsammans med teamet. Du bidrar också aktivt i ledningsgruppens arbete med affärsutveckling, prioriteringar och förbättringar.
Uppdraget omfattar:
• Daglig coachning och månatliga utvecklingsmöten med säljarna
• Planering, uppföljning och målstyrning
• Operativ och strategisk försäljningsledning
• Tätt samarbete med RFC och övriga i ledningsgruppen
• Delaktighet i kundplanering och affärsutveckling tillsammans med KAM
• Deltagande i regionala säljchefsmöten
• Rekrytering och lönesättning inom teamet
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm och omfattar resor inom distriktet. Organisationen består av sju utesäljare (som du leder), tre KAM och två innesäljare. Du rapporterar till Regional Försäljningschef och ingår i ledningsgruppen för Fastighet Stockholm. Rollen innebär nära samarbete med kollegor i olika funktioner, men personalansvar ligger enbart på utesäljarna. Arbetet bedrivs huvudsakligen på plats, med ett starkt fokus på närvaro och samverkan.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda säljteam, gärna inom teknisk B2B-försäljning eller närliggande bransch. Du är trygg, coachande och har ett affärsdrivet förhållningssätt. Du trivs i en kultur som präglas av samarbete och ansvarstagande, och har förmåga att skapa tillit och engagemang i gruppen. Du är van att leda i förändring, bygga förtroende och arbeta strukturerat med tydliga mål. Du ser intern samverkan som en naturlig del i att lyckas och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Tidigare erfarenhet från bygg, fastighet eller grossist kan vara meriterande, men viktigast är din personlighet, ditt ledarskap och din vilja att bidra till ett större sammanhang. B-körkort, flytande svenska och god engelska är ett krav.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels bjuda in till en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
