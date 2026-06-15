Senior testledare inom 4G/5G och MCX
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där nästa generations kommunikationsplattform för samhällsviktig verksamhet byggs och kvalitetssäkras. Här möter du komplexa 4G/5G- och MCX-lösningar, end-to-end-flöden, flera leverantörer och många interna och externa intressenter.
Som senior testledare håller du ihop testarbetet från strategi och planering till genomförande, uppföljning och rapportering. Du får en central roll i att skapa struktur, säkra spårbarhet och se till att krav och test hänger ihop. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera operativ testledning med påverkan på processer, kvalitet och arbetssätt i en samhällskritisk telekommiljö.
ArbetsuppgifterDu tar fram och implementerar testplaner och teststrategier för komplexa lösningar.
Du leder, samordnar och följer upp tester, inklusive end-to-end-tester.
Du dokumenterar testfall, testaktiviteter och testrapporter på ett enhetligt och tydligt sätt.
Du arbetar nära kravhantering och kvalitetssäkring för att säkerställa rätt testomfattning och prioritering.
Du tar fram konsekvensanalyser och beslutsunderlag som stöd för styrning och vidare utveckling.
Du rapporterar status, risker och framdrift till både interna och externa intressenter.
Du bidrar till att utveckla rutiner, processer och utbildningsinsatser inom testområdet.
KravMinst nio (9) års erfarenhet av testledning i projekt med end-to-end-tester i komplexa lösningar med flera olika leverantörer och många externa och interna intressenter.
Minst fem (5) års erfarenhet av testverktyg.
Minst nio (9) års testerfarenhet från flera olika typer av organisationer med många krav samtidigt.
Minst fyra (4) års erfarenhet av övergripande testplanering på företags-, organisations- eller programnivå.
Minst två (2) års erfarenhet av att använda olika kvalitetsegenskaper som en del av testarbetet.
Minst fem (5) års erfarenhet av att testa definierade krav.
Minst fyra (4) års erfarenhet av att utveckla testprocesser.
Minst två (2) års erfarenhet av rollen inom telekom eller mobilnät (4G/5G).
Du kan arbeta på svenska och engelska och skapa tydlig dokumentation på båda språken.
Du arbetar självständigt, samarbetar väl i större grupper och har förmåga att se helheten och prioritera.
Erfarenhet av att dokumentera enhetligt inom rollens ansvarsområde.
MeriterandeErfarenhet på operativ och praktisk nivå inom telekomområdet.
Dokumenterad erfarenhet av operativa processer inom telecom, såsom kundhantering och redovisning av SIM-kort.
REQB-certifiering, ISTQB Test Manager-certifikat eller motsvarande certifiering.
Dokumenterad erfarenhet av Visure Requirements and Test.
Dokumenterad erfarenhet av Antura inom idé, behov och krav.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912251-2054231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964782