Säljare till Preem Svenljunga
Drivmedelsstation Preem AB / Kassapersonalsjobb / Svenljunga Visa alla kassapersonalsjobb i Svenljunga
2026-01-27
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drivmedelsstation Preem AB i Svenljunga
, Borås
, Värnamo
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du följa med på en bättre resa tillsammans med dina kollegor? Om så är fallet så kan vi erbjuda dig en plats på väg mot en bättre resa. På våra cirka 100 bemannade stationer så är ingen dag den andra lik och du kommer att ha ett otroligt varierande arbete, likväl som lika stor variation i människor som besöker nån av våra stationer.
Lite kort om Preem Preem är Sveriges största drivmedelssbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier som är belägna i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Läs allt om detta på preem.se
Vi har också ett rikstäckande servicenät med flera hundra drivmedelsstationer för privat- och yrkestrafik. Det är till ett av dessa drivmedelsstationer som vi nu söker Säljare!
Om rollen som Säljare Rollen som Säljare innebär primärt kassatjänst vilket innefattar servering av freshfood, uthyrning av släp, försäljning av biltvätt och andra varor. Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en bensin/servicestation såsom städning, uppfyllning i butik m.m.
Din viktigaste roll blir dock att ge varje kund ett bemötande i världsklass, vi söker därför dig som är utstrålar glädje, är utåtriktad och tycker om att ge bra service.
Förutom att du kan ta hjälp av medarbetare på Preem finns det även ett etablerat nätverk av medarbetare utöver de som finns på din station.
Du blir en viktig del av Preems varumärke För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör. Som Säljare har du en av Preems viktigaste roller är Preems ansikte utåt och du kommer att vara en viktig ambassadör för Preems varumärke.
Vad ser vi att du behöver för att lyckas? Vi tror mycket på engagemang och viljan att lyckas. Det viktigaste är att du brinner för och tycker det är roligt att ge våra kunder en upplevelse i världsklass. Vi ser även att du gillar att arbeta i team och ser vikten i att knyta goda relationer. Det är dock meriterande om du arbetat med service kanske på bensinstation, restaurang eller inom liknande verksamheter.
En drivmedelsstation för alla På Preem är mångfald och inkludering en av våra viktigaste frågor.
Varje person bidrar genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet till att vi ständigt ska kunna bli bättre. Vi på Preem ser mångfalden som en förutsättning för att vi hela tiden ska utveckla det vi gör och vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle.
Vi lägger ett stort värde i våra olikheter där vi som bolag kan spegla samhället och våra besökare på station.
Anställningsvillkor
Lön: Enligt kollektivavtal
Startdatum: Omgående
Anställningsform: TILLSVIDARE med inledande 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 50 %
Stationens öppettider: 05:30-20:00 (Helg 07:30-20:00)
Arbetstider: Vardagar, kvällar och helger
Ta reda på mer! Om du är nyfiken på Preem som bolag så kan läsa mer på Preem.se. Om du har ytterligare funderingar om rollen så kan du nå ut till Stationschef Andreas här nedan;
Mail: nylannesgatan.svenljunga@preem.se
Urval och Intervjuer kommer att ske löpande så dröj inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123791-1809791". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Drivmedelsstation Preem AB
(org.nr 556955-3117), https://drivmedelsstationpreemab.teamtailor.com
Nylännesgatan 1 (visa karta
)
512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707150