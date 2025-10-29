Säljare till Frivio!
Fritidsauktioner i Sverige AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2025-10-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fritidsauktioner i Sverige AB i Kalmar
Vill du vara med och utveckla en helt ny marknadsplats i en växande bransch? Frivio är Sveriges första renodlade auktionsplattform för fritidsfordon. Vi skapar trygghet och enkelhet för både köpare och säljare. Nu söker vi en drivande säljare som vill vara med på vår resa!
Om rollen
Som säljare på Frivio blir du en nyckelperson i vår tillväxt. Din främsta uppgift är att bygga relationer med återförsäljare och privatpersoner. Du arbetar självständigt men också nära vårt team, och du får möjlighet att påverka både säljstrategi och kundupplevelse.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta återförsäljare av fritidsfordon
Bygga och utveckla långsiktiga relationer
Presentera Frivios tjänster och säkerställa kundernas förtroende
Följa upp leads
Representera Frivio på mässor och event i branschen.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Driven och resultatorienterad med en naturlig känsla för affärer
Relationsskapande och kommunikativ
Självständig men också en lagspelare
Intresserad av fordon, fritid och digitala tjänster
Tidigare erfarenhet av försäljning inom B2B är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett nystartat bolag med stora tillväxtmöjligheter
Möjlighet att påverka och forma din egen arbetsdag
Ett engagerat team och en företagskultur där idéer värdesätts.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan till info@frivio.se
så snart som möjligt - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@frivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fritidsauktioner i Sverige AB
(org.nr 559499-7040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9579693