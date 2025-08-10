Säljare som vill göra skillnad
2025-08-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Breakthrough Group AB i Jönköping
Breakthrough Group AB söker nu en erfaren och driven säljare som vill vara med och ta vår verksamhet till nästa nivå. Vi arbetar med föreläsningar som berör, inspirerar och gör skillnad - och nu behöver vi dig som kan hjälpa oss att nå ut till ännu fler.
Om rollen
Din huvudsakliga uppgift blir att sälja in Andreas Forsén Jonsson som föreläsare till företag, kommuner, skolor och organisationer runt om i landet. Hur du gör det är till stor del upp till dig - det kan handla om att:
Ta kontakt via både kalla och varma samtal
Följa upp befintliga kundrelationer och leads
Delta på mässor, nätverksträffar och branschevent
Identifiera nya målgrupper och marknader
Skapa kreativa sätt att väcka intresse och boka möten
Vi är ett litet bolag med stort engagemang, vilket betyder att du får stor frihet - men också ansvar. Här finns inga långa beslutsvägar, utan möjligheten att testa idéer och se resultat snabbt.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Är självgående och trivs med att ta initiativ
Har en vinnarskalle och älskar att göra affärer
Är van vid att arbeta mot tydliga mål och resultat
Är social, förtroendeingivande och bygger långsiktiga relationer
Har körkort och är beredd att resa i tjänsten vid behov
Vi erbjuder
Fast grundlön + generös provisionsmodell
Möjlighet att arbeta med ett starkt och välkänt varumärke
Flexibilitet i hur du lägger upp ditt arbete
En arbetsplats med hjärta, energi och mycket skratt
Kontor i Jönköping

Om företaget
Breakthrough Group AB är bolaget bakom föreläsaren Andreas Forsén Jonsson - en av Sveriges mest efterfrågade röster inom personlig utveckling och värdegrundsarbete. Med över 220 000 åhörare och slutsålda föreställningar brinner vi för att skapa förändring genom ord som berör.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb@andreasjonsson.nu
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: jobb@andreasjonsson.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Breakthrough Group AB
(org.nr 559425-0051), https://andreasjonsson.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Henrik Forsén Jonsson henrik@breakthroughgroup.se Jobbnummer
9451525