Säljare Solceller

2025-09-16
Är du ambitiös och nyfiken på försäljning? Vill du sälja energilösningar till människor? Då är detta möjligheten för dig!
Sol Vind & Watt erbjuder innovativa och kostnadseffektiva energilösningar med världsledande produkter kända för sin effektivitet och driftsäkerhet. Vi jobbar både mot nykund och befintliga kunder.
Heltid: måndag till fredag, vilket ger dig helgerna lediga och möjlighet att ha sovmorgon på vardagar.
Arbetsuppgifter: Sälj våra eftertraktade energilösningar till potentiella kunder och befintliga kunder .
Tillgång till bokade möten
Lön: Prestations baserad med hög provision - inget lönetak.
Vi erbjuder:
Försäljningsutbildning: Vi ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas.
Hög provision: Tjäna bra med pengar baserat på dina prestationer, utan lönetak.
Utvecklingsmöjligheter: Väx och utvecklas inom ett dynamiskt företag i en ständigt växande bransch.
Trivsam arbetsmiljö: Bli en del av ett engagerat team med öppen dialog och stark gemenskap.
Möjlighet till tjänstebil.
Vi söker dig som:
Är öppen, positiv och nyfiken på försäljning och/eller vill utvecklas inom området.
Har en stark drivkraft och gillar att arbeta mot uppsatta mål.
Har god social kompetens och trivs med kundkontakt.
Vill du växa med oss och bidra till vår fortsatta framgång?
Urval sker löpande, så ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: filip.f@solvindwatt.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559488-7159), https://www.solvindwatt.se
För detta jobb krävs körkort.
