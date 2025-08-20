Säljare Retail
2025-08-20
Som Säljare Retail hos Scan Sverige får du en roll med tydligt ansvar för att utveckla försäljningen i Stockholm, med en stor och välkänd portfölj med varumärkena Scan, Pärsons och Bullens. Du blir en nyckelperson i arbetet med att stärka våra kundrelationer och skapa värde i butik genom rätt sortiment, smarta kampanjer och stark varumärkesnärvaro.
Vi söker dig som drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete - och som vill vara med och utveckla både butikernas affär och vår egen.
Det här kommer du att göraI rollen som Säljare Retail har du ansvar för att optimera och utveckla försäljningen av Scans produkter i butik hos dina kunder i Stockholmsdistriktet. Ditt uppdrag är att implementera kampanjer, säkerställa exponering, optimera sortiment och driva nyhetslanseringar i linje med våra centrala och regionala strategier. Du planerar självständigt dina kundbesök och körplaner, och du rapporterar regelbundet kring genomförande och resultat.
Rollen innebär också att du ansvarar för att Scans produkter håller hög kvalitet i butik genom att våra säljytor är relevanta, uppdaterade och optimerade utifrån butikens förutsättningar. I rollen är du ett viktigt bollplank till butiken - med god förståelse för sortiment, kategoristyrning och hur du tillsammans med butiken skapar affärsvärde och lönsamhet på hyllan.Du förväntas aktivt bidra till Scan Sveriges säljkonferenser, delta i kundträffar och mässor, samt genomföra lokala aktiviteter. Som en naturlig del av vårt team delar du med dig av goda exempel, bidrar till kunskapsutbyte och samarbetar för att uppnå gemensamma mål.
Du rapporterar till Regionchef Nord och ingår i ett engagerat säljteam där vi stöttar och lär av varandra. Du utgår från ditt hemmakontor med utgångspunkt i Stockholm. Tjänsten innefattar butiksbesök inom ditt distrikt 4-5 dagar i veckan.
Det här behöver du för att lyckas och trivasDu har:
- Erfarenhet som fältsäljare eller butikssäljare inom dagligvaruhandeln/livsmedelsbutik
- Goda kunskaper inom butiksekonomi och god förståelse för hur lönsamhet skapas i butik
- Goda presentations- och argumentationsfärdigheter
- Flytande språkkunskaper i svenska, samt goda språkkunskaper i engelska
- B-körkort.
Du är:
- Affärsdriven och relationsbyggande, med förmåga att utveckla kunddialogen och proaktivt föreslå lösningar som utvecklar affären
- Strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt, med god förmåga att planera, prioritera och förbereda för effektiva kundmöten i ditt distrikt
- Självständig och ansvarstagande - du trivs med frihet under ansvar och har lätt för att driva ditt arbete framåt
- Målmedveten, uthållig och stresstålig, med energi och engagemang i att nå uppsatta mål och följa upp dina prestationer.
Vad vi erbjuder digSom en del av Scan Sverige, som numera är en del av Lantmännenkoncernen, får du möjligheten att arbeta i en organisation som kombinerar tradition och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av hållbar och säker livsmedelsproduktion - från gård till gaffel.Låter det intressant?Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 10/9. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig i stället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. Hos Lantmännenkoncernen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Malin Allard på malin.allard@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
