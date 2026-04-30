Säljare kläder Frölunda Torg
2026-04-30
Vill du vara med och sprida glädje på Frölunda Torg?
Vi söker våra nästa säljstjärnor till Best of Basic!
Har du en naturlig förmåga att få varje människa att känna sig sedd och välkommen? Älskar du det personliga mötet och drivs av att se en kund lämna butiken med ett stort leende och kläder som får henne att känna sig som sitt allra bästa jag? Då är det dig vi letar efter!
Vilka är vi?
Best of Basic är en varm och personlig modevärld för den medvetna kvinnan (35+). För oss är varje möte början på en relation. Vi brinner för gedigen service, kunskap om våra varumärken och att erbjuda det där lilla extra som gör skillnad i kundens vardag.
Vår främsta specialitet är byxor för livets alla tillfällen och olika kroppsformer. Vi lever efter mottot att kläderna ska vara till för dig - du ska aldrig behöva vara till för kläderna. Vi är stolta över vår expertis, så det är ett stort plus om du älskar utmaningen i att hitta den perfekta passformen som hyllar kundens figur.
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker dig som vill sprida energi i butiken och guida våra kunder med en "bestämt varsam hand". Vi ser gärna att du:
Är en relationsbyggare: Du ser varje kund som en vän och älskar att skapa förtroende.
Har öga för stil och form: Du ser snabbt den perfekta matchningen mellan plagg och person.
Är en teamplayer: Du är självgående, ser vad som behöver göras och bidrar till att butiken alltid blomstrar.
Är digitalt trygg: Du hanterar kassa, datorer och webborder med enkelhet.
Vi välkomnar sökande i alla skeden i livet! Oavsett om du är en erfaren säljare som vill jobba extra vid sidan av studierna eller en pigg pensionär med fingertoppskänsla för mode, så är det din personlighet och din passion för service som räknas.
Tjänsterna vi erbjuder
Vi söker nu personal till två tillsvidareanställningar med start 2026-05-11 (6 månaders provanställning tillämpas):
Tjänst 1: Omfattning ca 43 % (ca 17 timmar/vecka)
Tjänst 2: Omfattning ca 35 % (ca 14 timmar/vecka)
Arbetstiderna innefattar både vardagar och helger. Placering: Best of Basic, Frölunda Torg.
I din roll ingår att:
Inspirera & vägleda: Hjälpa våra kunder att hitta rätt i sortimentet med omtanke, expertis och fokus på fantastisk passform.
Vårda butiken: Sköta omhängning och se till att butiken alltid känns välkomnande och inspirerande.
Digital hantering: Packa webbordrar och sköta kontakt med vårt lager.
Daglig drift: Varumottagning och professionell kassahantering.
Vill du bli en del av vårt team?
Är du redo att anta utmaningen och skapa magi tillsammans med oss? Vi erbjuder en kreativ miljö, säljträning och chansen att växa i ett företag där hjärta och expertis går hand i hand.
Sök idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att träffa dig så snart som möjligt. Skicka din ansökan till jobb@bestofbasic.se
och märk din ansökan med "Jobb BoB Frölunda".
Läs mer om vår värld på: www.bestofbasic.se
Välkommen till Best of Basic - där vi får kläderna att sitta rätt och kvinnan att ta plats!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Ansökningar skall endast vara på PDF
E-post: jobb@bestofbasic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb BoB Frölunda".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kirribilli Best of Basic AB
(org.nr 556675-5590)
Frölunda Torg 7
)
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA
Best Of Basic
9886854