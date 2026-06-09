Entreprenadingenjör till en ledande aktör inom samhällsinfrastruktur
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-09
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För vår kunds räkning söker vi nu en entreprenadingenjör som vill arbeta i några av Storstockholms mest komplexa anläggningsprojekt med tyngdpunkt inom betong. Här blir du en del av en etablerad organisation med lång erfarenhet av att genomföra entreprenader åt kommuner, myndigheter och andra professionella beställare där kvalitet, planering och affärsmässighet är avgörande för projektens framgång.
Det här är en roll för dig som vill vara med och styra projekten från insidan. Du arbetar nära platschef och projektledning och har en central funktion i att säkerställa att ekonomi, administration och avtal följer produktionen genom hela entreprenaden.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som entreprenadingenjör har du en viktig roll i projektorganisationen och fungerar som ett stöd i både den tekniska och ekonomiska styrningen av projekten. Du ansvarar för att skapa struktur, följa upp projektens utveckling och bidra till att rätt beslut fattas i rätt tid.
• Uppföljning av projektens ekonomi och slutkostnadsprognoser
• Hantering och uppföljning av ÄTA-arbeten
• Inköp och avtal inom tilldelade ansvarsområden
• Dokumentation och projektadministration
• Uppföljning av kvalitets- och miljöarbete
• Samarbete med platschef och övriga projektorganisationen för att säkerställa etteffektivt genomförande
Du kommer huvudsakligen att arbeta i projekt med betongkonstruktioner inom anläggning, där höga tekniska krav kombineras med stort ekonomiskt ansvar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från bygg- eller anläggningsentreprenader och trivs i en roll där teknik, ekonomi och projektstyrning möts. Du har förståelse för hur entreprenader drivs ochuppskattar att arbeta nära produktionen samtidigt som du har god kontroll över de administrativa och ekonomiska delarna.
• Ingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet från bygg- eller anläggningsproduktion
• God kunskap inom byggteknik och ritningsläsning
• Erfarenhet av kalkylarbete, ekonomiuppföljning och inköp
• Kunskap inom entreprenadjuridik och avtalshantering, AB, AMA och MER samt avtalshantering
• B-körkort
Som person är du strukturerad, analytisk och ansvarstagande. Du arbetar metodiskt, har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att skapa ordning i projekt med många intressenter och stora ekonomiska värden.
Vi erbjuder
Du erbjuds möjligheten att bli en del av en välrenommerad entreprenör med en stark position inom samhällsinfrastruktur i Stockholmsregionen. Projekten präglas av teknisk komplexitet och genomförs för några av landets mest krävande beställare, vilket ställer höga krav men också ger stora möjligheter till utveckling.
Här får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor i en organisation där långsiktighet, kvalitet och professionellt genomförande är en självklar del av verksamheten.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi
ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9956141