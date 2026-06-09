Interim chef till myndighet Stockholm.
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2026-06-09
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För ett konsultuppdrag söker vi en interim gruppchef till Bostadsförsörjningen under rekryteringsprocess.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2026-08-10
Längd: 2027-02-28, eventuellt längre.
Vi söker nu en erfaren och engagerad ledare till Bostadsförsörjningen vid universitetet. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med stor betydelse för internationella studenter, doktorander och forskare – och samtidigt bidra till utveckling, kvalitet och god service.
Om verksamheten
Bostadsförsörjningen ansvarar för universitetets bostadsbestånd för internationella studenter, doktorander och forskare. Gruppen består idag av fem medarbetare och arbetar bland annat med:
Bostadsadministration
Hyresavtal och hyresadministration
Kundservice och stöd till studenter och forskare
Samverkan med externa hyresvärdar
Utveckling av processer och arbetssätt
Verksamheten präglas av service, samarbete och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Om uppdraget
Som interim gruppchef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten samt skapa goda förutsättningar för medarbetarna i det dagliga arbetet.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda, planera och följa upp verksamheten
Ha personalansvar för gruppens medarbetare
Ansvara för budgetuppföljning och resursplanering
Säkerställa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god service
Stödja och coacha medarbetarna i det dagliga arbetet
Driva och följa upp utvecklingsinitiativ och förbättringsarbeten
Samverka med interna och externa intressenter
Rapportera till sektionschef för lokal- och bostadsförsörjning
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett tryggt och inkluderande ledarskap samt förmåga att skapa struktur och engagemang i en verksamhet med många kontaktytor.
Obligatoriska krav
Du ska ha:
Minst tre (3) års dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet av att leda administrativ, serviceinriktad eller förvaltningsrelaterad verksamhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att påbörja uppdraget senast den 10 augusti 2026
Meriterande
Det är extra positivt om du har erfarenhet från:
Universitet, högskola eller annan statlig myndighet
Bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning eller hyresadministration
Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880680-2045078". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se +46704541920 Jobbnummer
9956134