Interim chef till myndighet Stockholm.

Poolia AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-06-09


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För ett konsultuppdrag söker vi en interim gruppchef till Bostadsförsörjningen under rekryteringsprocess.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2026-08-10
Längd: 2027-02-28, eventuellt längre.
Vi söker nu en erfaren och engagerad ledare till Bostadsförsörjningen vid universitetet. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med stor betydelse för internationella studenter, doktorander och forskare – och samtidigt bidra till utveckling, kvalitet och god service.
Om verksamheten
Bostadsförsörjningen ansvarar för universitetets bostadsbestånd för internationella studenter, doktorander och forskare. Gruppen består idag av fem medarbetare och arbetar bland annat med:

Bostadsadministration

Hyresavtal och hyresadministration

Kundservice och stöd till studenter och forskare

Samverkan med externa hyresvärdar

Utveckling av processer och arbetssätt

Verksamheten präglas av service, samarbete och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Om uppdraget
Som interim gruppchef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten samt skapa goda förutsättningar för medarbetarna i det dagliga arbetet.
I rollen kommer du bland annat att:

Leda, planera och följa upp verksamheten

Ha personalansvar för gruppens medarbetare

Ansvara för budgetuppföljning och resursplanering

Säkerställa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god service

Stödja och coacha medarbetarna i det dagliga arbetet

Driva och följa upp utvecklingsinitiativ och förbättringsarbeten

Samverka med interna och externa intressenter

Rapportera till sektionschef för lokal- och bostadsförsörjning

Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett tryggt och inkluderande ledarskap samt förmåga att skapa struktur och engagemang i en verksamhet med många kontaktytor.
Obligatoriska krav
Du ska ha:

Minst tre (3) års dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar

Dokumenterad erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar

Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig

Erfarenhet av att leda administrativ, serviceinriktad eller förvaltningsrelaterad verksamhet

Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Möjlighet att påbörja uppdraget senast den 10 augusti 2026

Meriterande
Det är extra positivt om du har erfarenhet från:

Universitet, högskola eller annan statlig myndighet

Bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning eller hyresadministration

Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880680-2045078".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
+46704541920

Jobbnummer
9956134

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