Erfarna Bygglovshandläggare Stockholm
Poolia AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Nu söker vi för ett konsultuppdrag två erfarna Bygglovshandläggare till vår kund i Stockholm.
Omfattning Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: 2026-09-30
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund. Det finns bra möjligheter till distansarbete efter överenskommelse med kunden.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vår kund är nu i behov av att ta in en extra resurs för att avlasta ordinarie personal.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis • Planera och följa upp ärenden • Utreda, granska och handlägga ärenden inom bygglov
Vem är du?
• God erfarenhet av att självständigt arbeta som bygglovshandläggare och med minst två års erfarenhet av bygglovshandläggning.
• Dokumenterat kunskap om Förvaltningslagen samt PBL.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Relevant utbildning för genomförande av uppdraget. Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma vad som kan anses som relevant utbildning.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, har du rätt erfarenhet? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880935-2045071". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se +46704541920 Jobbnummer
9956132