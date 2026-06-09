Fältsäljare till sommarprojekt i Göteborg! (heltid)
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Vill du jobba med försäljning i fält, bygga relationer och vara med på en spännande tillväxtresa? NRG söker nu flera drivna fältsäljare till ett intensivt och resultatorienterat projekt tillsammans med vår kund.Publiceringsdatum2026-06-09Företaget
Kunden är ett innovativt bolag med fokus på att etablera och växa sin produkt i fysisk handel. De befinner sig i en spännande expansionsfas och har en tydlig strategi för att stärka sin närvaro i butik genom att få ut produkten till fler återförsäljare, med stöd av ett dedikerat säljteam.
Om uppdraget Vi söker nu erfarna och självgående säljare till ett butiksprojekt inom dagligvaruhandeln under sommaren. Uppdraget innebär att du ansvarar för att besöka ett stort antal butiker och etablera nya samarbeten. Målet med uppdraget är att utöka återförsäljarnätverket
Vid varje butiksbesök kommer du att:
• Presentera produkten och genomföra införsäljning • Etablera nya samarbeten och registrera butiker • Bygga relationer med butikspersonal och beslutsfattare • Följa upp försäljning och säkerställa fortsatt beställning • Driva kampanjer och aktiviteter i butik • Dokumentera besök och resultat i digitala rapporteringsverktygArbetsuppgifter
Aktiv nykundsbearbetning och införsäljning i butik
Besöka butiker enligt en strukturerad säljprocess (presentation, uppföljning och vidareutveckling)
Bygga relationer med butikspersonal och beslutsfattare
Driva kampanjer och säkerställa försäljning i butik
Rapportera resultat och aktivitet i digitala verktyg
Arbetet sker ute i fält med flera återkommande besök per butik för att säkerställa resultat och långsiktighet.
Vi erbjuder dig
• Ett intensivt och utvecklande säljprojekt under sommaren • Tydliga mål och KPI:er med löpande uppföljning • Coaching och stöd från projektledning • Sälj- och produktträning för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen • Möjlighet att bygga stark erfarenhet inom fältförsäljning • Arbete i ett engagerat team med fokus på resultat
Arbetet sker enligt en strukturerad säljprocess med återkommande uppföljningar per butik.Profil
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom retail eller fältarbete
Är social, relationsdriven och gillar att ta kontakt med nya människor
Är självgående, initiativtagande och målmedveten
Trivs med att arbeta strukturerat och resultatorienterat
Har god digital vana och kan arbeta i rapporteringsverktyg
Är serviceinriktad och representerar varumärken professionellt
B-körkort är ett krav och tillgång till egen bil är meriterande
Du känner dig bekväm i butiksmiljö och har lätt för att skapa förtroende snabbt.Övrig information
I detta uppdrag blir du anställd av NRG Sweden AB och uthyrd till vår kund Emplicure.
Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under perioden 29 juni tilll 28 augusti.
Tjänsten ska tillsättas omgående - skicka din ansökan så snart som möjligt!
Frågor (ej ansökningar) om tjänsten besvaras av Ella Seger: seger@nrgagency.com
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882174-2045057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NRG Agency AB
(org.nr 556608-5642), https://career.nrgagency.com
Vasaplatsen 2 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NRG Agency Jobbnummer
9956128