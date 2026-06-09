Senior Platschef till en ledande aktör inom samhällsinfrastruktur
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-09
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Vissa projekt går inte att leda med enbart erfarenhet. De kräver ett ledarskap som skapar struktur, driver produktionen framåt och samtidigt har full kontroll över ekonomi, kvalitet och affär.
För vår kunds räkning söker vi nu en senior platschef med dokumenterad erfarenhet av större anläggningsentreprenader inom betong. Rollen innebär ett helhetsansvar för projekt där teknisk komplexitet, höga kvalitetskrav och professionella beställare ställer krav på både erfarenhet och gott omdöme.
Det här är en tjänst för dig som är van att fatta beslut, ta ansvar och leda projekt från etablering till färdigställande.
Om rollen
Som platschef har du det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Du leder produktionen, ansvarar för projektets ekonomi och säkerställer att arbetet bedrivs enligt uppsatta mål avseende tid, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Du arbetar nära arbetschef, beställare och projektorganisation samtidigt som du leder arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer mot ett gemensamt mål.
• Projektets planering och produktionsstyrning
• Budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
• Inköp och avtal inom projektet
• Tidplaner och resursplanering
• Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
• ÄTA-hantering och löpande dialog med beställare
• Ledarskap och utveckling av medarbetare
• Riskhantering och uppföljning genom hela projektets livscykel
Du kommer huvudsakligen att arbeta i betongentreprenader där precision, erfarenhet och ett affärsmässigt arbetssätt är avgörande för projektens framgång.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som platschef eller motsvarande ledande roll inom bygg- eller anläggningsentreprenader och är van att driva större projekt med fullt ansvar för produktion och ekonomi.
• Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av platsledning inom entreprenadverksamhet
• Mycket god kunskap inom produktionsstyrning och byggteknik
• Erfarenhet av entreprenadjuridik, AB, AMA och MER
• God förståelse för kalkyl, ekonomiuppföljning och inköp
• Erfarenhet av att leda personal och underentreprenörer
• B-körkort
• Betongklass 1
Vi tror att du är en trygg ledare som skapar förtroende genom kompetens och tydlighet. Du är affärsmässig i dina beslut, har god förmåga att prioritera och är van att arbeta i projekt där många intressenter och stora ekonomiska värden ska hanteras samtidigt.
Vi erbjuder
Du blir en del av en etablerad entreprenör med en stark position inom samhällsinfrastruktur och anläggning i Stockholmsregionen. Projekten genomförs åt några av landets mest professionella beställare och omfattar avancerade entreprenader där teknisk kompetens och kvalitet står i centrum.
För rätt person innebär detta möjligheten att ta en nyckelroll i en organisation där ansvar delegeras, beslutsvägarna är korta och förtroendet för den egna kompetensen är stort.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9956140