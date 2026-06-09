Vaktmästare till Slottegymnasiet
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Gymnasieskola, Slottegymnasiet / Vaktmästarjobb / Ljusdal Visa alla vaktmästarjobb i Ljusdal
2026-06-09
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Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att ge service, lösa problem och skapa en trygg och välfungerande miljö för elever och personal? Då kan du vara den vi söker!
På Slottegymnasiet blir du en del av en verksamhet där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum. Du får ett självständigt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag för våra elever och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare på Slottegymnasiet har du en viktig roll i skolans dagliga verksamhet. Du ansvarar för att våra lokaler, utemiljöer och tekniska funktioner fungerar på bästa sätt. Arbetet är omväxlande och innehåller allt från praktiska reparationer och underhåll till service och stöd till elever, personal och besökare.
Du arbetar självständigt samtidigt som du är en naturlig del av skolans gemenskap och samarbetar med kollegor både inom och utanför skolan.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Har ett starkt servicefokus och ett gott bemötande.
Trivs med att arbeta nära ungdomar och bidrar till en trygg och positiv skolmiljö.
Är proaktiv och ser vad som behöver göras innan någon annan hinner påpeka det.
Är självgående och tar ansvar för att arbetsuppgifter blir utförda.
Är händig och har god praktisk förmåga.
Är lojal och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Är stresstålig och kan prioritera när tempot är högt.
Har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Har god datorvana och kan hantera enklare administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Erfarenhet av fastighetsskötsel, vaktmästeri eller liknande arbete kan vara meriterande.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av enklare reparationer, underhållsarbete och tekniska system är meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetat i sociala sammanhang med barn och ungdomar.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Gymnasieskola, Slottegymnasiet Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
9956144