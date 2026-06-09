Erfaren Ekonom/Controller till kommun i södra Stockholm
Poolia AB / Controllerjobb / Södertälje Visa alla controllerjobb i Södertälje
2026-06-09
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Nu söker vi för ett längre konsultuppdrag en erfaren Ekonom/Controller.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: 2027-08-30
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Det finns möjlighet till viss del distansarbete.
Bakgrund:
Kunden har en utvecklingsnod och samverkansplattform med fokus på att utveckla framtidens hållbara livsmedelssystem. Verksamheten sker i projektform där näringsliv, akademi och samhälle möts, och finansieras av både regionala, statliga och europeiska medel. De sitter i Södertälje Science Park.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande analys, prognosarbete och bevakning av stora och komplexa projektbudgetar.
Säkerställa korrekt redovisning och avstämningar gentemot externa finansiärer och kommunens interna administration.
Pedagogiskt presentera och kommunicera budgetutfall och ekonomiska analyser till projektledare, styrgrupper och partners.
Hantering av fakturaflöden, e-handel samt myndighetskrav kring arkivering.
Vem söker vi:
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande.
Minst 5 års yrkeserfarenhet som controller eller motsvarande kvalificerad ekonomiroll.
Dokumenterad erfarenhet från arbete med budget, uppföljning och prognoser i en offentlig sektor.
God vana av ekonomisystemet Ekonomi och E-handelssystemet ERP / Unit4 ERP.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, med fokus på Excel.
Språk: Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska, samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av ekonomisk redovisning gentemot en eller flera av följande finansiärer: Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Vinnova, Jordbruksverket eller regioner, samt vana av deras specifika redovisningssystem.Dina personliga egenskaper
För att trivas i det här uppdraget är du en person som kombinerar ett skarpt siffersinne och ett analytiskt arbetssätt med ett flexibelt och lösningsorienterat tänk. Du drar dig inte för att sätta dig in i komplexa byråkratiska frågeställningar, men har också en utpräglad pedagogisk ådra.
Du är självständig och drivande, men har samtidigt mycket lätt för att samarbeta och tvekar inte att att stötta teamet hela vägen i mål.
Låter detta som ett passande uppdrag för dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879450-2045059". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9956127