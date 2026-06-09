Controller inom Functional Control till välkänt bolag
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-09
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SJR söker nu en Controller för ett konsultuppdrag på heltid hos vår kund, ett välkänt bolag med kontor i Solna. Uppdraget startar den 17 augusti och löper initialt fram till årsskiftet, med goda möjligheter till förlängning. Det finns även möjlighet till hybridarbete. För detta uppdrag söker vi dig som vill arbeta som anställd konsult hos SJR, med månadslön samt tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Rollen är placerad inom Functional Control och innebär ett brett ansvar för ekonomistyrning kopplad till linjekostnadsställen, resurser, tillgångar och internprojekt. Som Controller inom Functional Control arbetar du nära verksamheten och fungerar som ett affärsstöd i frågor som rör operativa kostnader, uppföljning och finansiell styrning.
Ansvarsområden
• Leda budgetarbete, inklusive framtagning av timtaxor och investeringsbedömningar
• Ansvara för prognosprocessen för en affärsenhet och dess rapporterande enheter
• Genomföra månadsuppföljningar samt analys på enhets- och divisionsnivå
• Stötta chefer i ekonomiska frågor kopplade till deras kostnadsställen
• Hantera organisationsförändringar och uppdatera finansiella system
• Säkerställa korrekt rapportering och analys av finansiell information
• Koppla operativa aktiviteter till kostnadsbas för förbättrad styrning och insikt
• Agera affärsstöd ("co-pilot") till verksamheten i finansiella frågor
• Bidra till digitalisering och utveckling av finansiella processer
• Arbeta med kontinuerlig förbättring av rutiner och system
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har minst 8 års erfarenhet som Controller eller från en liknande roll inom controlling och ekonomistyrning. Du har en gedigen förståelse för budget-, prognos- och uppföljningsprocesser samt erfarenhet av att arbeta i större organisationer med flera rapporteringsnivåer. Du är van att arbeta verksamhetsnära och har förmåga att översätta finansiell data till relevanta insikter som stödjer beslutsfattande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och har hög integritet i ditt arbete. Du är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor där du samarbetar nära chefer och andra funktioner. Vidare är du proaktiv, lösningsorienterad och drivs av att utveckla processer och arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan på ett tydligt sätt förmedla finansiell information till verksamheten.
Vad erbjuder viSå ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-08. Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Linda Stenfeldt linda.stenfeldt@sjr.se Jobbnummer
9956130