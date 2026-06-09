Arbetschef till en ledande aktör inom samhällsinfrastruktur
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-09
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Alla kan leda ett projekt. Få kan bygga en organisation som levererar projekt efter projekt med hög kvalitet, stark lönsamhet och nöjda beställare.
För vår kunds räkning söker vi nu en arbetschef med gedigen erfarenhet av större anläggningsentreprenader inom betong. Det här är en strategiskt viktig roll för dig som kombinerar affärsmässighet med ett starkt ledarskap och som har förmågan att utveckla både människor och verksamhet.
Du kommer inte enbart att ansvara för genomförandet av entreprenader. Du kommer att ansvara för affären bakom dem.
Om rollen
Som arbetschef har du ett övergripande ansvar för att utveckla, bemanna och driva entreprenader med rätt kvalitet, rätt organisation och rätt lönsamhet. Du arbetar nära kunder och samarbetspartners samtidigt som du leder och utvecklar platschefer och projektorganisationer.
Rollen innebär ett stort mandat och ett tydligt resultatansvar. Du förväntas fatta affärsmässiga beslut, skapa långsiktiga kundrelationer och säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende ekonomi, produktion, kvalitet och arbetsmiljö.
• Ackvirera och utveckla nya affärer
• Ansvara för att rätt organisation sätts för varje projekt
• Leda och utveckla platschefer och övriga nyckelpersoner
• Följa upp projektens ekonomi, produktion och lönsamhet
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners
• Säkerställa att entreprenader genomförs enligt kontrakt och uppsatta affärsmål
• Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och tillväxt
• Ansvara för kalkyl- och anbudsarbetet samt stötta kalkylatorn i framtagandet av kalkyler och anbud
Det här är en roll där strategiska beslut och operativ förståelse behöver gå hand i hand. Du har därför både ett affärsperspektiv och en djup förståelse för produktionen.
Vi söker dig som
Du har sannolikt arbetat många år inom anläggningsentreprenader och har byggt upp ett starkt ledarskap genom att framgångsrikt driva stora och komplexa projekt. Idag arbetar du kanske som senior platschef, projektchef eller arbetschef och känner dig trygg med att bära ett omfattande affärs- och personalansvar.
• Ingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning
• Mångårig erfarenhet som senior platschef, projektchef eller arbetschef
• Dokumenterad erfarenhet av att leda större anläggningsentreprenader
• Mycket god kunskap inom produktionsstyrning, byggteknik och kostnadsstyrning
• Erfarenhet av entreprenadjuridik, AB, AMA och MER samt affärsmässigt projektgenomförande
• Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda medarbetare och chefer
• God förståelse för arbetsmiljöfrågor samt BAS-P och BAS-U
• B-körkort
Som ledare är du tydlig, strukturerad och prestigelös. Du bygger förtroende genom kompetens, skapar engagemang i organisationen och har förmågan att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Du drivs av långsiktiga resultat och ser värdet i att utveckla både affärer och människor.
Vi erbjuder
Du blir en del av en etablerad entreprenör med en stark position inom samhällsinfrastruktur och avancerade anläggningsprojekt i Stockholmsregionen. Verksamheten präglas av höga ambitioner, professionella beställare och projekt där kvalitet och genomförandeförmåga är avgörande.
För rätt person innebär detta möjligheten att ta en nyckelroll i en organisation där ansvar, förtroende och affärsmässighet är en självklar del av kulturen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi
ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9956145