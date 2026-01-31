Säljare inom solenergi och batterilösningar

Dalasolenergi AB / Säljarjobb / Borlänge
2026-01-31


Dala Solenergi söker två innesäljare till vårt moderna kontor i Borlänge. Rollen innebär telefon- och digital försäljning av solcells-, batteri- och energilösningar mot privatkunder.
Du arbetar med hela den inledande försäljningsprocessen, från första kontakt till bokat kundmöte och offertuppföljning.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Kontakta och följa upp inkommande leads
Genomföra telefon- och digitala kundmöten
Rådgivning kring solceller och batterilösningar
Offerthantering och uppföljning
Administrera affärer i våra system

Vi söker dig som är driven, resultatinriktad och trivs med kundkontakt. Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder fast lön med provision, tydlig introduktion, moderna lokaler och möjlighet att utvecklas inom ett stabilt bolag i en framtidsbransch.
Tillträde enligt överenskommelse, med möjlighet till snabb start.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: joel@dalasolenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dalasolenergi AB (org.nr 556997-8421)
Stationsgatan 38 (visa karta)
784 35  BORLÄNGE

Jobbnummer
9715636

