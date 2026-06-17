Specialpedagog till Kunskapsskolan Motala
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2026-06-17
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Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 30 grundskolorna och 5 gymnasieskolorna.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än vad de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas. Kunskapsskolan Motala är en grundskola för årskurs 4–9 och har ca 280 elever. Skolan ligger i Luxorområdet i en tidigare industrilokal, ombyggd till en skola som är väl anpassad för vårt arbetssätt.
Kunskapsskolan Motala söker engagerad specialpedagog
Vi söker nu en engagerad och trygg specialpedagog för åk 4–9 som vill vara med och forma en stabil, inkluderande och hälsofrämjande lärmiljö för våra elever. Som specialpedagog på Kunskapsskolan arbetar du utifrån vår tydliga vision där elevens hälsa, lärande och utveckling ses som en oskiljaktig helhet. Din roll är central i att säkra att elevernas behov av pedagogiska insatser och anpassningar tillgodoses, samtidigt som du bidrar till att både elever och medarbetare har rätt förutsättningar i vår pedagogiska miljö.
Ditt uppdrag handlar i stor utsträckning om att driva och utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Under rektors ledning säkrar du att huvudmannens intentioner följs och att du bistår skolledningen och den pedagogiska personalen med värdefull information, råd och utredningar i frågor som rör elevernas lärande och skolsituation. Genom att tillföra specialpedagogisk kompetens i det dagliga arbetet och i den övergripande planeringen blir du en nyckelspelare i att identifiera och undanröja hinder för lärande samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer.
I det dagliga arbetet innebär rollen en stor bredd av arbetsuppgifter. Du genomför pedagogiska kartläggningar, utreder behov av särskilt stöd samt upprättar, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram. Du observerar undervisningen och ger uppföljande handledning och konsultation till skolans lärare och personliga handledare på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar aktivt med frågor som rör studiero, anpassningar och inkludering, och bidrar till att skolans digitala verktyg på Kunskapsporten används på ett tillgängligt sätt för alla. Samverkan är en naturlig del av din vardag, då du fungerar som en länk mellan elevhälsoteamet, den pedagogiska personalen och hemmet, samt samverkar med externa aktörer vid behov för att säkra elevens utveckling.
Tjänsten kan även komma att innefatta uppdraget som speciallärare. Beroende på din specifika kompetensprofil och skolans behov innebär det att du, utöver det övergripande och konsultativa arbetet, även arbetar nära eleverna med direkta specialpedagogiska insatser. Du bidrar till att utveckla elevernas specifika förmågor, genomför målinriktad undervisning och stöttar pedagogerna i att utforma den konkreta ämnesdidaktiken för elever i behov av särskilt stöd.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en akademisk specialpedagogexamen och gärna yrkeserfarenhet av arbete med barn och ungdomar i grundskolan. Du är väl förtrogen med LGR-22 och har en mycket god förmåga att handleda och konsultera kollegor samt är bekväm med att bistå pedagoger i möten med vårdnadshavare. Som person har du ett inkluderande förhållningssätt och en stark övertygelse om att alla elever vill och kan lyckas under rätt förutsättningar. Du trivs med att ha många kontaktytor – från elever och lärare till centralt ansvariga inom företaget. Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en organisation som prioriterar samarbete, lagarbete och ständig utveckling av lärandemiljön.
Tjänstens utformning: Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Rekryteringsprocessen: Vi tillämpar ett löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Startdatum: augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten, kontakta rektor Anna Cervin tel: 0733-17 34 54, epost: anna.cervin@kunskapsskolan.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
591 50 MOTALA Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Anna Cervin anna.cervin@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9969007