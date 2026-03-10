Säljare greentech
Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Säljare inom Green Tech
Vill du vara med och driva den gröna omställningen framåt? Har du jobbat med merförsäljning, kall försäljning eller annan service innan och vill applicera det på varma kunder? Eller är du en social kameleont som bara behöver lära dig att utnyttja det på bästa sätt? Ta chansen att få jobba i en utvecklande och välmående miljö där du blir utbildad och coachad för att lyckas.
Vår kund söker nu en driven säljare som vill arbeta med varma leads och presentera framtidens energilösningar - från batterier och laddboxar till modern greentech.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Vår kund är en växande aktör inom grön energi. Dom arbetar som grossist och säljer elprodukter från ledande underleverantörer, med fokus på batterier, laddinfrastruktur och innovativa greentech-lösningar.Om tjänsten
I rollen som säljare kommer du att arbeta mot varma leads - inga kalla samtal. Du driver själv affären från första kontakt till avslut och är en nyckelperson i deras fortsatta tillväxt. Arbetet sker digitalt eller via telefon.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Försäljning av batterier, greentech-produkter, laddboxar och liknande energilösningar
• Ta emot och bearbeta varma leads
• Skapa långsiktiga kundrelationer
• Arbeta strukturerat för att nå uppsatta mål
• Arbeta på plats i Solna
Arbetstider
Flexibla arbetstider mellan 8-17 eller exempelvis 10-19 - du väljer det som passar dig bäst.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett naturligt driv och stor ansvarskänsla. För att passa i rollen tror vi att du är:
Tävlingsinriktad
Ansvarstagande
Serviceminded
Flexibel och effektiv
Noggrann och analytiskKvalifikationer
Erfarenhet av försäljning är meriterande - men inte ett krav
Du behöver inte tidigare erfarenhet av tech/greentech, dom lär upp dig internt
Du är snabblärd och trivs med att arbeta i högt tempo
Lön och förmåner
1. Fast lön 20-23000
2. Provisionsbaserad modell - när budget uppnås får du ca 2-4 000 kr per genomfört sälj. Budget är vanligtvis 1-3 sälj baserad på storlek.
Rekryteringsprocess
• Första intervju sker hos oss digitalt
• Slutintervju sker hos kundföretaget på plats
• Snabb process, tillsättning sker omgående för rätt kandidat Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9787030