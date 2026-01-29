Säljare / glasögonstylist Eskilstuna
eyes + more expanderar i Sverige - vi söker dig som vill vara med på resan och växa tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund. Vi står för hållbara produkter och effektiva lösningar som minskar vår miljöpåverkan, för en bättre framtid för både människor och planeten.
Nu söker vi dig som brinner för försäljning och kundupplevelse till vår nya butik i Eskilstuna.
eyes + more är en del av nexeye och är under expandering i Sverige. Nexeye består utöver eyes + more och Direkt Optik AB av märkena Hans Anders i Nederländerna och Belgien (400 butiker) samt eyes+more med inte mindre än 300 butiker i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike. Nexeye-gruppen står för tillväxt och expansion och har ambitionen att öppna ännu fler nya butiker i Europa.
Exempel på ansvarsområden
Utföra den dagliga driften i butiken
Vara lyhörd inför kundens behov och önskemål.
Föreslå förbättringsåtgärder.
Arbeta enligt de rutiner som finns framtagna för butiken
Montera glasögon och utföra lättare reparationer
Ordning och reda
Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete som säljare inom butik
Du har en god kommunikationsförmåga och tycker om försäljning
Du har ett estetiskt öga där du på ett proffesionellt sätt kan sälja in bågar för alla tillfällen.
Du har tidigare arbetat inom retail
Erfarenhet från optik-branschen är meriterande
Du är en ordningsam, positiv person som gillar att ge råd, sälja och arbeta med människor. Du drivs av försäljning och av att skapa god lönsamhet. Att sprida energi och god stämning omkring dig tycker du om. Du har mycket stor social kompetens och är lyhörd för kundernas behov .
Vad erbjuder vi?
Som säljare i våra butiker har du lön enligt Handels avtal.
Dessutom får du:
Bonussystem baserat på teamets resultat
Personalrabatt på glasögon eller solglasögon;
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor och vara en del av teamet från start i öppning av ny butik
Årliga fria glasögon
Tjänsten är en deltidstjänst, med fasta schematider. Flytt av arbetspass eller inhopp vid sjukdom kan förekomma.
Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
