Säljare 50%
Breakthrough Group AB / Säljarjobb / Jönköping
2025-10-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sprida inspiration som förändrar liv - på riktigt?
Vi på Breakthrough Group AB söker en engagerad säljare på 50% som vill vara med och sprida Andreas Forsén Jonssons föreläsningar till företag och organisationer runt om i Sverige.
OM ROLLEN
Som säljare hos oss arbetar du med B2B-försäljning - både via telefon, mejl och möten - där du erbjuder företag möjligheten att boka föreläsningar, workshops och event. Du är med i hela processen: från att boka in nya kunder och följa upp leads till att planera och koordinera event, och ibland vara med på plats när det händer.
OM DIG
Du har erfarenhet av försäljning, gärna B2B, och trivs i en roll där du får ta initiativ och se resultatet av ditt arbete. Du gillar att skapa relationer, har ett positivt mindset och tycker om att arbeta mot mål. Du är trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, och motiveras av att bidra till något meningsfullt.
HOS OSS
Vi är ett litet team med stort hjärta. Hos oss får du både fast lön och provision, och stora möjligheter att utvecklas när företaget växer. Vårt kontor ligger i Jönköping, och för rätt person finns möjlighet att på sikt utöka till heltid.
Vill du bli en del av vår resa för att inspirera och förändra? Varmt välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: henrik@andreasjonsson.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk mailet: SÄLJARE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Breakthrough Group AB
(org.nr 559425-0051) Kontakt
Henrik Forsén Jonsson henrik@breakthroughgroup.se Jobbnummer
9568058