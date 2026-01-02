Säljare - Solceller och batterier

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-02


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm, Uppsala, Enköping, Eskilstuna, Nyköping eller i hela Sverige

Är du en driven säljare som vill göra skillnad inom grön energi?
Vi på Missions söker nu ambitiösa säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. Detta är en utmärkt chans för dig som vill bygga långsiktiga relationer och skapa en solid kundpipeline.
Som säljare kommer du att:

Utveckla långvariga kundrelationer

Hantera både varma leads och viss kallkundsförsäljning

Utforma kundanpassade lösningar inom solceller och batterier

Vad vi erbjuder:

Löpande utbildningar och säljträning

Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision

Stora karriärmöjligheter inom företaget

Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30

Vem är du?

Minst 1 års erfarenhet inom försäljning

Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas

Motiverad av att nå uppsatta mål

Meriterande:

Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4791726-1771870".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Karlaplan 13 (visa karta)
115 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9668109

Prenumerera på jobb från Missions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Missions AB: