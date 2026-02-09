Säljare - Ingen erfarenhet krävs
Din framtid inom försäljning börjar här
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du jobba med välkända varumärken och samtidigt utvecklas i ett socialt och drivet team? På Home Call får du chansen att göra just det. Vi söker dig som är målmedveten, ambitiös och vill skapa framgång tillsammans med andra som delar samma driv.
Ingen erfarenhet av försäljning? Inga problem. Visar du rätt inställning och vilja att lära, ser vi till att ge dig den utbildning du behöver från grunden.
En av våra styrkor är att du som säljare har möjlighet att välja inriktning utifrån dina mål och intressen. Hos oss kan du arbeta med företagsförsäljning inom Telenor, elavtal, eller ta steget in i en mer rådgivande roll som lånehandläggare.
Vad får du hos oss?
En attraktiv garantilön + provisionsmodell där du belönas för dina resultat
Utbildning och coaching varje vecka som ger dig rätt verktyg att lyckas
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter inom bolaget
En plats i ett engagerat team som arbetar målmedvetet, stöttar varandra och har roligt tillsammans varje dag
Vi söker dig som
Talar och skriver svenska flytande
Har ett starkt driv och gillar att jobba mot tydliga mål
Vill utvecklas både professionellt och personligt
Har möjlighet att arbeta heltid, måndag till fredag
HomeCall startade 2017 med visionen att bli bäst på försäljning och service. Vi samarbetar med några av Nordens största varumärken och har ett starkt rykte i branschen. Vi är ett entreprenörsdrivet bolag där du inte bara är en siffra, utan en viktig del av vårt lag. Vårt kontor ligger mitt på Drottninggatan i Stockholm och är fullt av energi, musik och vinnarmentalitet.
Om tjänsten Plats: Stockholm Arbetstid: Heltid, måndag-fredag Lön: Garantilön + provision Anställningsform: Tillsvidareanställning
Förmåner Bonusar varje månad Extra bonusar varje kvartal Företagsevent och tävlingar Satsning på personlig utveckling
