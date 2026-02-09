Säljare - Ingen erfarenhet krävs

Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-09


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Home Call Sweden AB i Stockholm, Norrköping, Sotenäs eller i hela Sverige

Din framtid inom försäljning börjar här
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du jobba med välkända varumärken och samtidigt utvecklas i ett socialt och drivet team? På Home Call får du chansen att göra just det. Vi söker dig som är målmedveten, ambitiös och vill skapa framgång tillsammans med andra som delar samma driv.
Ingen erfarenhet av försäljning? Inga problem. Visar du rätt inställning och vilja att lära, ser vi till att ge dig den utbildning du behöver från grunden.
En av våra styrkor är att du som säljare har möjlighet att välja inriktning utifrån dina mål och intressen. Hos oss kan du arbeta med företagsförsäljning inom Telenor, elavtal, eller ta steget in i en mer rådgivande roll som lånehandläggare.
Vad får du hos oss?

En attraktiv garantilön + provisionsmodell där du belönas för dina resultat

Utbildning och coaching varje vecka som ger dig rätt verktyg att lyckas

Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter inom bolaget

En plats i ett engagerat team som arbetar målmedvetet, stöttar varandra och har roligt tillsammans varje dag

Vi söker dig som

Talar och skriver svenska flytande

Har ett starkt driv och gillar att jobba mot tydliga mål

Vill utvecklas både professionellt och personligt

Har möjlighet att arbeta heltid, måndag till fredag

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om företaget
HomeCall startade 2017 med visionen att bli bäst på försäljning och service. Vi samarbetar med några av Nordens största varumärken och har ett starkt rykte i branschen. Vi är ett entreprenörsdrivet bolag där du inte bara är en siffra, utan en viktig del av vårt lag. Vårt kontor ligger mitt på Drottninggatan i Stockholm och är fullt av energi, musik och vinnarmentalitet.
Om tjänsten Plats: Stockholm Arbetstid: Heltid, måndag-fredag Lön: Garantilön + provision Anställningsform: Tillsvidareanställning
Förmåner Bonusar varje månad Extra bonusar varje kvartal Företagsevent och tävlingar Satsning på personlig utveckling
#Main

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7149173-1832507".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Home Call Sweden AB (org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Home Call

Jobbnummer
9732688

Prenumerera på jobb från Home Call Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Home Call Sweden AB: