Säljare - Ingen erfarenhet krävs
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrköping
, Sotenäs
Din framtid inom försäljning börjar här
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du jobba med välkända varumärken och samtidigt utvecklas i ett socialt och drivet team? På Home Call får du chansen att göra just det. Vi söker dig som är hungrig, ambitiös och vill skapa framgång tillsammans med andra som har samma driv.
Ingen erfarenhet av försäljning? Inga problem. Vi utbildar dig från grunden om du visar rätt inställning
Vad får du hos oss
En attraktiv provisionsmodell där du belönas för ditt arbete
Utbildning och coaching varje vecka som ger dig rätt verktyg att lyckas
Tydliga möjligheter att växa inom bolaget
En del av ett team som jobbar hårt, peppar varandra och har roligt varje dag
Vi söker dig som
Talar flytande svenska i tal och skrift
Har ett starkt driv och gillar att jobba mot tydliga mål
Vill ha ett jobb där du utvecklas både professionellt och personligt
Kan jobba heltid, måndag till fredag Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
HomeCall startade 2017 med visionen att bli bäst på försäljning och service. Vi samarbetar med några av Nordens största varumärken och har ett starkt rykte i branschen. Vi är ett entreprenörsdrivet bolag där du inte bara är en siffra, utan en viktig del av vårt lag. Vårt kontor ligger mitt på Drottninggatan i Stockholm och är fullt av energi, musik och vinnarmentalitet.
Om tjänsten Plats: Stockholm Arbetstid: Heltid, måndag till fredag Lön: 30 000 till 70 000 kronor per månad, beroende på prestation Typ av anställning: Tillsvidare
Förmåner Bonusar varje månad Extra bonusar varje kvartal Företagsevent och tävlingar Satsning på personlig utveckling
