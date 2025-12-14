Säljare - Ballingslöv, Upplands Väsby
2025-12-14
Vill du arbeta med design och inredning och hjälpa kunder att förverkliga sina drömmar? Trivs du med att skapa långsiktiga relationer och drivs du av att överträffa mål och skapa resultat? Då kan du vara den vi söker till Ballingslöv i InfraCity!
Hos Ballingslöv får du möjlighet att vara en del av ett starkt premium varumärke inom kök, badrum och förvaring. Vår vision är enkel: att skapa lösningar som gör våra kunders vardag bättre och roligare. För att nå dit söker vi en engagerad säljare som kan bidra till vår fortsatta framgång.
Om rollen Som säljare på Ballingslöv är du en nyckelperson i vår butik och en viktig del i att förverkliga kundernas visioner för deras hem. Du kommer att bygga relationer som varar, skapa skräddarsydda lösningar och bidra till att kunderna får en upplevelse utöver det vanliga. Här är några av de arbetsuppgifter du kommer att ha:
Bidra med ett glatt humör som gör att både kunder och kollegor känner sig sedda, uppskattade och välkomna.
Sälja och rita kök, badrum och förvaringsinredning enligt Ballingslövs säljprocess och metodik.
Aktivt arbeta för att alltid överträffa kundens förväntningar genom att hålla en nära och personlig dialog med kunder under hela köpresan.
Genomföra hembesök och aftersales-besök, där du fortsätter att vara en trygg rådgivare för våra kunder.
Projektleda och säkerställa att våra kunder får exakt det de behöver i varje projekt - från trygghetspaket till hantverkartjänster.
Säkerställa en hög konceptefterlevnad genom att håll en god ordning i utställningen och butiken.
Vad förväntar vi oss av dig? Vi söker dig som är lösningsorienterad och brinner för försäljning, samtidigt som du har en genuin passion för att hjälpa människor. Du trivs med att ta ansvar och är en självgående person som ständigt strävar efter att utvecklas. Vi värdesätter:
Din förmåga att lyssna, förstå kundens behov och omvandla dem till konkreta lösningar som gör skillnad.
Ditt engagemang och driv för att nå dina uppsatta mål - både individuella och för teamet.
Din uthållighet och strävan efter att överträffa både dina och andras förväntningar.
Ditt intresse för att löpande analysera och kontinuerligt förbättra och finjustera din egen säljprocess för att nå bättre resultat.
Vi ser även att du är:
Orädd för att lära dig nytt och har en nyfikenhet för att söka svar och vilja utvecklas.
En relationsbyggare som trivs med att skapa förtroende och kundrelationer som sträcker sig över tid.
Är strukturerad, noggrann och alltid strävar efter att ge ett professionellt bemötande i varje steg.
Trivs med att jobba självständigt utifrån angivna metodik, regler, policys och rutiner.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Ballingslöv får du mer än bara en arbetsplats - du får vara en del av ett team som ständigt strävar efter att bli bättre och som värdesätter utveckling och lärande. Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder omfattande utbildning och verktyg för att du ska kunna växa och utvecklas i din roll. Vi har inga krav på formell utbildning, men vi lägger desto större vikt på din personliga kompetens, drivkraft och vilja att bidra till vår framgång.
Erfarenheter och förutsättningar:
Försäljningserfarenhet är meriterande, gärna inom sällanköpshandeln.
Du talar och skriver svenska flytande.
Info om tjänsten Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid fördelad på vardagar samt varannan helg. Provanställning tillämpas. Lön: Fast garantilön och provision. Placering: InfraCity, Upplands Väsby. Tillträde: Enligt överenskommelse.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Ballingslöv med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Tina Pascotto. Eventuella frågor görs till: tina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Om Ballingslöv Historien om Ballingslöv AB är på många sätt historien om svenska kök och hem. I mer än 90 år har vi byggt svenska kök som anpassas efter tidens behov och önskemål. Vi har sett trender komma och gå, men har konsekvent hållit fast vid vår filosofi om att kvalitet och erfarenhet är vägen framåt. Vi är alltid nyfikna på nya lösningar och bygger fortfarande kök, badrum och förvaring med samma Ballingslövsanda som tidigare. Idag talar vi gärna om Var Dags Glädje - för det är just vad ett bra kök ska vara: en källa till vardagsglädje.
Läs mer om Ballingslöv här.
