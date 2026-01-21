Sälj- och upphandlingskoordinator
2026-01-21
Vill du kombinera kundnära arbete med administrativa uppgifter och spela en viktig roll i B2B-affären? Hos vår kund i Göteborg får du möjlighet att ta ansvar för offentlig upphandling och arbeta nära säljteamet och kunder. Detta är en proaktiv roll där du självständigt och genom administrativa förmågor bidrar till ökad försäljning! Uppdraget är på heltid under ett år med god möjlighet till förlängning och resor inom Sverige kan förekomma. Vår kund önskar att du är tillgänglig omgående.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvara för hela processen kring offentlig upphandling - från kravställning, dokumentation och dialog med myndigheter till uppföljning och avtalsförvaltning.
Bevaka och kartlägga affärsmöjligheter, identifiera kommande upphandlingar och ta fram konkurrenskraftiga offerter och underlag.
Säkerställa att alla upphandlingar följer gällande lagar, regler och interna rutiner samt driva förbättrings- och effektiviseringsarbete inom processen.
Utveckla och implementera strukturer för dokumentation, uppföljning och informationsdelning via CRM och andra digitala verktyg.
Fungera som kontaktpunkt mellan offentliga aktörer, interna team och övriga stakeholders - och säkerställa korrekt informationsflöde internt.
Driva egna utvecklingsprojekt, exempelvis uppdatering av interna utbildningar, processer och material på intranätet.
Vi söker dig som Har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och administrativt arbete. Du är strukturerad, noggrann och van vid att driva egna projekt, med förståelse för försäljning och kundrelationer, gärna med erfarenhet från en sälj- eller serviceinriktad roll. Du är trygg i att ta ansvar, arbetar proaktivt och kan navigera i en miljö med högt tempo och snabba förändringar.
Du trivs med att stötta både kollegor och kunder, hittar nya kreativa lösningar på utmaningar och säkerställer att uppgifter och projekt genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Goda system- och datakunskaper, bland annat i Excel och CRM-system, samt obehindrade kunskaper i svenska och engelska, är viktiga för att lyckas i rollen.
När du blir en del av Wise Som konsult på Wise får du en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - vi vill att du ska känna dig trygg i din anställning. Vi ställer höga krav på dig, och vi förväntar oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett var du är i din karriär ska rollen hos oss ge dig kunskap och erfarenhet för att ta dig vidare till nya spännande utmaningar.
Ansökan Har du frågor om tjänsten eller processen? Tveka inte att kontakta oss! Ansvarig för detta uppdrag är Johanna Nygren, konsultchef (johanna.nygren@wise.se
) och Gabriella Olaison, Talent Acquisition Specialist (gabriella.olaison@wise.se
)
Vi går igenom ansökningarna löpande, och eftersom processerna ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
