Sales Product Manager
Företagsbeskrivning
HÄGGLUNDS är en del av Bosch Rexroth och har en historia som sträcker sig mer än 50 år bakåt i tiden. I dag är Hägglunds en ledande tillverkare av hydrauliska drivsystem och lösningar. Kunderna återfinns inom branscher som bland annat återvinning, socker- och materialhanteringen. Vi har vårt huvudkontor och huvudproduktion i Mellansel, strax utanför Örnsköldsvik. Här ryms alla funktioner under ett tak: Från utveckling och produktion till försäljning och service. Hägglunds har cirka 700 medarbetare runtom i världen, varav cirka 350 jobbar i Mellansel.
Vill du arbeta i en tekniskt stark roll med tydlig koppling till affären - där du påverkar hur våra produkter positioneras, säljs och utvecklas globalt? Då kan rollen som Sales Product Manager vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som Sales Product Manager för automation och digitala tjänster ansvarar du kommersiellt för våra kontrollsystem och digitala tjänster. Du har ett övergripande ansvar för att omsätta tekniska lösningar till affärs- och kundvärde. Du är en central kontaktpunkt för vår globala sälj- och serviceorganisation och arbetar aktivt för att stärka våra produkters konkurrenskraft och bidra till lönsam tillväxt.
Rollen är placerad i Mellansel och tillhör vårt centrala sälj- och serviceteam med global räckvidd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Vara teknisk support och affärsstöd till den globala sälj- och serviceorganisationen i kund- och affärsdialoger
Driva produktportföljen Automation och digitala tjänster med fokus på marknadsposition och tillväxt
Omsätta marknads-, kund- och konkurrentinsikter till tydliga produktstrategier och prioriteringar
Arbeta nära försäljning med prissättning, värdeerbjudanden och kommersiella verktyg
Vara länken mellan marknad, sälj och utveckling genom att kravställa och bidra i produkt- och utvecklingsinitiativ inklusive kravställning kopplat till compliance och dokumentation och utbildningsunderlag.
Kravspecifikation
För att lyckas i denna roll ser vi att du har följande kompetenser:
Teknisk utbildning på minst kandidatnivå (t.ex. maskin, elektro, mekatronik eller liknande)
Erfarenhet från industrin i en teknisk, kommersiell eller produktnära roll
Stark teknisk förståelse och förmåga att omsätta teknik till kund- och affärsvärde
Kommunikation på engelska på professionell nivå, i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i internationella miljöer och i samarbete med globala sälj- och serviceteam är meriterande.
Som person är du en säljande ingenjör med tydligt affärsdriv. Du är nyfiken och lösningsorienterad och känner dig trygg i tekniska dialoger där du kan paketera och kommunicera värde. Du trivs i nätverkande sammanhang, uttrycker dig tydligt och bygger förtroende i samarbetet med både interna och externa kontaktytor. Med ett starkt ägarskap och driv för framdrift rör du dig obehindrat mellan operativt stöd i det dagliga arbetet och ett mer långsiktigt, strategiskt fokus som bidrar till att stärka vår position på marknaden.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta Anders Omnell, Manager Product Management på telefon 0660 87037.
Mer information om Hägglunds produkter och drivsystem finns på: www.hagglunds.com
Vill du ansöka tjänsten?
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Ansök därmed gärna så snart som möjligt!
Vill du veta med om att jobba och leva i Örnsköldsvik Kommun?
Om du inte kommer från området, så kan du på ett lättsamt sätt få en bild av ditt framtida liv i Örnsköldsvik här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bosch Rexroth AB
(org.nr 556309-8481)
Mellanselsvägen (visa karta
)
895 40 MELLANSEL Jobbnummer
9859256