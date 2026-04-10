Sales Co-Worker, Ikea Planning Studio Skellefteå
Nu har du möjligheten att söka rollen som medarbetare på Planera och Beställ i IKEA Skellefteå.
Hos oss är kunden alltid i fokus och där kommer du på ett förtroendeingivande sätt vara lyhörd inför kundens behov, se möjligheter och lösningar. Du är med i alla steg i kundmötet, från att planera, designa och beställa produkter från vårt sortiment. I vår planeringsstudio säljer vi kök och andra heminredningslöningar som kräver personlig planering och känsla för detaljer. Givetvis arbetar vi med hela vårt fina sortiment genom våra digitala kanaler.
I vår planeringsstudio har vi förmånen att hjälpa våra kunder att skapa sina drömkök där din kompetens och förmåga är avgörande i säljsamtalet. Vi ser att du har ett stort intresse för heminredning, personlig försäljning och älskar att skapa relation med människor du möter.
I rollen som säljare av kök får du möjlighet att hjälpa våra kunder genom hela köpprocessen - från att välja luckor, hitta smarta tekniska lösningar och skapa planritningar till att ta beslut kring hur köket ska installeras. Låter det komplicerat? Oroa dig inte, om du har passion och vilja så lär vi dig allt du behöver för att hjälpa kunden igenom alla steg.
Vi letar efter dig som har förmågan att skapa förtroende i relation till kunden. Det är en fördel om du är strukturerad, tänker flera steg framåt och har arbetat med försäljning tidigare. Du behöver kunna hantera din dator och din miniräknare.
TILLSAMMANS SOM ETT TEAM
IKEA är ett värderingsstarkt företag som tror på varje människas förmåga att själv kunna ta ansvar för sin utveckling, med målet att skapa en bättre vardag för de många människorna. Som person är du positiv, ödmjuk och driven, är inte rädd för att göra fel och du har en förmåga att skapa gemenskap och entusiasm omkring dig. Du har en stark ansvarskänsla och är den som får fantastiska saker att hända, både genom att ge och ta ansvar. För att trivas på IKEA är det en självklarhet att du delar våra värderingar.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Drivs av viljan att överträffa våra kunders förväntningar
• Är nyfiken på människor och har lätt för att skapa kontakt
• Inte rädd för att fråga, ringa och ta kontakt
• Är van vid att arbeta med datorer
• Har ett heminredningsintresse
• Drivs av att arbeta mot våra gemensamt uppsatta mål
• Tar egna initiativ, kommer med nya idéer och vill utveckla dig själv och IKEA
• Har en förmåga att prioritera och organisera arbetet för att nyttja tiden väl
• God förmåga att uttrycka dig i både svenska och engelska
• Har en förmåga att leda dig själv i det dagliga arbetet
OM DETTA ARBETSOMRÅDE
När du har gått klart vår köksutbildning är det dags att möta kunder i köksmötet där din vardag består av att ansvara för egna kunder och hjälpa dem i resan från köksdröm till drömkök.
Vi vet att sälja kök kan tyckas komplicerat; det är matematik, teknik, vatten & avlopp, vitvaror och ergonomi. Men du ska veta att det finns gott om kollegor som finns där för dig, att känna dig hemma, tipsa och peppa när det blir fel, för det kommer det bli. Och vet du vad? En dag kommer du göra samma sak mot nästa nya kollega, antingen som ledare, som erfaren säljare eller på en helt annan del av IKEA.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 80 % med startdatum enligt avtal. För att möta våra kunders behov arbetar du dag- och kvällstid samt varannan helg. Vi erbjuder tryggheten med en fast månadslön enligt handelsavtalet samt OB-tillägg.
Då är vi nyfikna på att höra mer om dig och varför du vill jobba tillsammans med oss i ditt personliga brev. Sök via hemsida www.ikea.se/jobb
med CV och personligt brev.
På IKEA har vi förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag, hälsokonto samt bonusprogram för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på.
Sista ansökningsdag är 27 april, men vänta inte med din ansökan. Vi arbetar med ett löpande urval, så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Stina Widgren, stina.widgren@ingka.ikea.com
Har du frågor kring ansökning- eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta rekryteringsspecialist Úlrika Pétursdóttir, ulrika.petursdottir2@ingka.ikea.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
