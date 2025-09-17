Sales and Service Staff med städansvar
Actic Sverige AB / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2025-09-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Actic Sverige AB i Halmstad
, Varberg
, Ljungby
, Helsingborg
, Eslöv
eller i hela Sverige
Sales and Service Staff med städansvar till Actic Simhallsbadet Halmstad Vi söker fler medarbetare till vår anläggning Actic Simhallsbadet i Halmstad
Önskat startdatum: 1 December Sysselsättningsgrad: 100% Anställningsform: Tillsvidare
Som Sales and Service Staff med städansvar är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje, energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse genom att vara närvarande och behjälplig. För att trivas i rollen gillar du varierade arbetsuppgifter.
Du kommer att:
Ansvara för anläggningens rutiner för lokalvård.
Vara huvudansvarig för all städning som sker i huset.
Ansvara för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht genom att städa
Delvis stå i reception och hjälpa våra medlemmar med bland annat tränings- och medlemskapsfrågor
Delvis arbeta med försäljning, främst medlemsskapsförsäljning samt få våra medlemmar att nyttja hela vårt träningserbjudande
För att lyckas i rollen har du
Fyllt 18 år
Stort intresse för träning och hälsa
Du är mån om att presentera våra lokaler i bästa möjliga skick.
Du har öga för renlighet och ordning.
Ett stort intresse för människor och service
Möjlighet att arbeta varierande arbetstider så som dag, kväll och helg
Det är meriterande med erfarenhet från lokalvård, försäljning och/eller kundservice
Våra Värderingar:
På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Actic Sverige AB
(org.nr 556494-3388) Arbetsplats
Actic Sverige Jobbnummer
9512615