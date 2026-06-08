Gradare sökes till Råda Industries
Konsultia AB / Smedsjobb / Göteborg Visa alla smedsjobb i Göteborg
2026-06-08
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Om kundföretaget
Råda Industries är en etablerad mekanisk verkstad med inriktning på prototyp- och legotillverkning, där kvalitet, precision och flexibilitet står i centrum. Produktionen omfattar allt från enstaka prototyper och små serier till återkommande tillverkning under längre tidsperioder.
Företaget arbetar mot kunder inom flera teknikintensiva och kvalitetskrävande branscher såsom verkstadsindustri, marinindustri och försvarsindustri. Med en modern produktion och ett starkt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar erbjuder Råda Industries en stabil och utvecklande arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du huvudsakligen med gradning och efterbearbetning av detaljer där noggrannhet och kvalitet är avgörande i varje moment. Arbetsuppgifterna innebär att avlägsna grader, skarpa kanter och ojämnheter från bearbetade komponenter för att säkerställa att detaljerna uppfyller högt ställda kvalitetskrav innan vidare bearbetning eller leverans.
Du kommer även att arbeta med visuell kontroll av detaljer samt hantering av material och verktyg kopplade till arbetsmomenten. Arbetet sker i nära samarbete med produktionen och varierar beroende på produkt och kundorder. Stor vikt läggs vid ordning och reda samt ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk verkstadsmiljö. Du arbetar strukturerat och har ett öga för detaljer, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där samarbete och kvalitet är viktiga delar av det dagliga arbetet. Samtidigt tar du ansvar för ditt arbete och bidrar med en positiv inställning i verksamheten.
Tidigare erfarenhet av gradning, efterbearbetning eller arbete inom verkstad och industri är meriterande. Även erfarenhet av ritningsläsning och truckkort ses som ett plus.
Övrig information
För frågor vänligen kontakta Emil.emanuelsson@konsultia.se
. Ansökningar tas inte emot via mail. Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9953717