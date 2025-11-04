Sales Advisor

Ecco (sweden) AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-11-04


Brinner du för skor, försäljning och kundservice? Då är det kanske dig vi söker.
På ECCO älskar vi skor och gör allt för att säkerställa att våra kunder får den bästa rådgivningen när de besöker våra butiker. Vi har god kunskap om de produkter vi säljer och vi gör stora ansträngningar för att vara duktiga Brand Ambassadors.
Vi har i dagsläget mycket att göra och hoppas på att du vill vara en del av vårt team!
Just nu söker vi en Sales Advisor till 25 timmar per vecka, till vår ECCO butik i Kungsgatan, Göteborg.
Vi söker positiva, öppna och serviceinriktade medarbetare som har passion för kunder och skor. Du ska trivas i en miljö där det finns mycket att göra, där vi har hög servicenivå och där man arbetar med att nå butikens mål.
Primära arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som sales advisor är du en del av vårt team och vi förväntar följande:
Ge personlig och fantastisk kundservice för att maximera kundupplevelsen och försäljningen
Varuhantering, lagerpåfyllning och kontinuerlig påfyllning av varor i butiken
Visual merchandising
Lättare rengöring
Se till att butiken och lagret är prydligt

Intervjuer sker löpande och positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecco (sweden) AB (org.nr 556987-6674), https://enter.ecco.com/
Kungsgatan 44 (visa karta)
411 15  GÖTEBORG

Arbetsplats
Ecco Göteborg Kungsgatan

Jobbnummer
9587331

